En düşük emekli maaşı için ilave refah payı artışı iddiası! "Önemli artış bekliyoruz"

Milyonlarca emekli ek zam haberi beklerken hükümetten emekliler için destek paketi açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefledikleri düzenlemenin emekliler yılı içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emeklilere destek paketinin detaylarını yorumlarken bayram ikramiyeleri ve en düşük emekli maaşında da artış beklediğini kaydetti.

Milliyet'e konuşan Bayram, "Emeklilere 2017’den beri ikramiye verilmeye başlanmıştı. Son olarak 2 bin TL olarak verilen bayram ikramiyeleri 3 bin TL’ye çıkarıldı. Önümüzdeki dönemlerde ikramiyeler daha da artırılacaktır." dedi.

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"En az enflasyon oranı kadar maaşlarda artışlar olacak. Emeklilere son yapılan artışta refah payı ilavesi yapılmıştı. İlk 6 ayın enflasyonunun yüzde 17-20 civarında gelmesini beklemekteyiz. Maaş artışı ile birlikte emeklilerimizin alım gücü daha da artacaktır.

Birçok özel indirim ve protokol yapılarak emeklilerimize miktarsal artış yapılmaktan ziyade alım gücünü artırıcı, yaşam kalitesini artırıcı düzenlemeler yapılacak diyebiliriz.

"SEÇİMLERDEN SONRA HIZLI BİR ÇALIŞMA YAPILMASINI BELİYORUZ"

Düzenleme seçim sonrası hemen yapılacaktır ve bir an önce yürürlüğe girecektir. Seçim sonrası hızlı bir çalışma yapılmasını bekliyoruz.

"EMEKLİLERİ BİR NEBZE RAHATLATACAKTIR"

Refah artırıcı düzenlemeler emeklilerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayacaktır. Alıcım gücünü artırıcı düzenlemeler yapılacak diyebiliriz. İlerleyen süreçte emeklilerimize buna benzer yaşam kalitesini artırıcı hususlarda indirimler gelecektir.

‘EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ÖNEMLİ ARTIŞ BEKLİYORUZ’

Öte yandan emekliler mutlak suretle 6 ayda bir en az enflasyon oranı kadar zam alacaktır. En son yapılan zam döneminde 37 puan enflasyon farkı vardı, 12 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 49’luk artış yapılmıştı. Yine temmuz döneminde enflasyon farkı kadarlık bir zam olacaktır. Buna ilave refah payı artışı bekliyoruz diyebiliriz. En düşük emekli maaşında önemli bir artış bekliyoruz.”





