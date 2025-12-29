FİNANS

En düşük emekli maaşı için net tablo 'Bu hesaplama tutacak' İşte zam formülü

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? 2026 asgari ücret rakamının belli olmasının ardından milyonlar 5 Ocak'ta netleşecek emekli ve memur zammına kilitlendi. Ocak ayının başında Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla milyonların zam farkı netlik kazanacak. Milyonlarca memur, emekli ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zammı merak ederken hesaplamalar da yapılıyor. İşte 3 zam formülü ile ortaya çıkan tablo...

Hande Dağ

Milyonların gözü kulağı memur ve emekli zammı için açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamına çevrildi. 5 Ocak tarihinde TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekli 2026 maaş zammı netlik kazanacak. Bir yandan emekli ve memur maaş zammında hesap yapmaya başladı. Muhtemel senaryolar konuşulurken en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranıyor. Uzman isimden tahminler geldi.

"EMEKLİYİ, MEMURU YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR"

A Haber yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, memur ve emekli zammı için şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü enflasyonu karşılamış olacağız. Yani biz aslında hem Aralık enflasyonunu öğreneceğiz hem de 2025'in yıllık enflasyonunu öğreneceğiz. Çok da önemli bir rakam. Niye önemli? Şunun için söyleyeyim;
tabii emekliyi memuru çok direkt yakından ilgilendiriyor ama hepimizi ilgilendiren bir tarafı da var. Enflasyonla mücadele yılı oldu 2025 yılı. Bunu başarıp başarmadığımızı da görmüş olacağız. Bence başardık. Yani küçük kaymalar olsa da o düşüş trendi devam ediyor. İnşallah 2026'da biz bunun meyvelerini alacağız. 2027'de de tek haneli enflasyonu göreceğiz diye düşünüyorum. O zaman bizim aldığımız zamların, işte asgari ücret artışının bir anlamı olacak.

"EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 3 TANE FORMÜL VAR"

Şimdi emekli ve memur için aslında üç tane formülümüz var. Yani yıl sonu için. Birincisi %30. Bu en düşük beklenen enflasyon; %30. İkincisi, Mehmet Şimşek'in de söylediği, katıldığı programda da tekrarladı; %31 civarında bir enflasyon bekliyoruz dedi. Bu da Merkez Bankası'nın alt seviyesiydi. Üçüncüsü de 31.17. Birbirine çok yakın bunlar ama küçük farklılıklar oluşuyor. 31.17 de Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketi. Yani öyle gözüküyor ki 30-31 civarında bir enflasyon gelecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Buna göre de %30 olursa SSK Bağ-Kur emeklisinin artışı 6 aylık artışı 11.42 olacak. Şimdi diyorlar ki hani %31 oluyor da niye bize bunun yarısı kadar işte neredeyse artış veriliyor? Çünkü Temmuz'da bir daha olacak. 6 ayda bir olduğu için yılda iki kere oluyor. 6 aylık enflasyon veriliyor. Memurun enflasyon farkı 6.11, memurunki de 17.79 oluyor, %30 olursa. SSK 11.42, memur 17.79. En düşük SSK maaşı da 18 bin 808. %31 olursa, ben de buna yakınım aslında, %31 civarında bir enflasyon çıkacağını düşünüyorum. SSK Bağ-Kur emeklisi 12.28, memurun farkı 6.93 onlar da 18.7 olacak. SSK Bağ-Kur 12.28 memur da 18.7. 18.953 lira da en düşük emekli maaşı olacak. %31.17 olursa bu anketteki gibi, hani 31'i biraz geçerse o zaman %12.42 SSK Bağ-Kur, %18.84 de memur ve memur emeklisi olacak. 18.977 lira da en düşük emekli maaşı olacak.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DE BİR YASA ÇIKMASI LAZIM"

Yani aslında 12 ile 13 aralığında bir artış kesinleşmiş görünüyor SSK Bağ-Kur için. Memur emeklileri için de 17 ile 19 arasında bir artış kesinleşmiş görülüyor. Daha doğrusu 18-19 arasında. İkisi arasında bir 6-6,5 puanlık fark var. Bu kapanır mı? Yani bir refah payı verilerek eşitlenir mi? Bunlar da pazartesi günü enflasyon açıklandıktan sonraki gündemimiz olacak. O hafta. Çünkü o hafta yasanın çıkması lazım. En düşük emekli maaşı için de bir yasa çıkması lazım ki vakit o kadar değil de hani isterlerse ay sonuna kadar çıkartırlar ama maaşları yetişsin diye söylüyorum.

"ÖYLE GÖZÜKÜYOR Kİ AŞAĞI YUKARI BU HESAPLAMALARIMIZ TUTACAK"

Yani 17'sinde almaya başlıyor biliyorsun emekler maaşı. 17'sine de genelde yetişiyor bu yasalar. Öyle gözüküyor ki aşağı yukarı bu hesaplamalarımız tutacak"

