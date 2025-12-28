'Asgari ücretle ilgili söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

Emekli zammı için gözler ocak ayına çevrildi. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Zam hesapları şimdiden yapılmaya devam ederken gündemde farklı tahminler ve beklentiler de konuşuluyor. Son olarak canlı yayında çarpıcı bir çıkış geldi.

TGRT Haber canlı yayınında "Emekli zam oranı ne olacak?" sorusuna yanıt veren AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan şu ifadeleri kullandı:

"Geçen Barış Yarkadaş'la burada bir tahminde bulunmuştuk. Bize de biraz yine hakaret ettiler ama asgari ücretle ilgili söylediğimiz rakam çıktı. Şimdi tabii şu anda asgari ücret çok önemli. Emekçinin hakkı ama şimdiki söylenen de emeklinin hakkı. Şu anda emekliler çok daha zor durumdalar. Onu bir defa belirteyim. Hükümetimiz, devletimiz bu emeklilere, bu ömürlerinin son deminde en iyi, en fazla vereceği azamisini vermesi lazım. Asgarisini değil. Rakama gelince... Devlet imkanlarını kullanıyor. Asgari ücrette devletin tarafı yoktur. Devlet orada çalışanla çalıştıranın arasını buluyor. O arabuluculuk yapıyor. Ama burada devlet emekliye para verecek. Öyleyse tavanla asgari ile azaminin arasında bir uçurum var emeklilerde. Özümü kastederek söylüyorum. Şimdi tabanla tavan arasındaki bu farkın biraz daha kapanabilmesi için devletimiz bu emeklilere bu yıl vereceği para devletin cebinden ne kadar para çıkacaksa o kadar para çıkması buradan Sayın Çalışma Bakanımıza ve hükümetimize bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece bir AK Parti'nin taraftarı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da buradan bir çağrıda bulunuyorum.

"GEREKİRSE BİZE HİÇ YAPILMASIN"

Tamam, ne bütçe ayrılmışsa o bütçeyi yukarıdan aşağı düşürerek şey yapsın, bu zam oranları tespit edilsin. Nasıl? En yüksek maaş alan işte kamuoyunda milletvekilleri yani bizlerin emekli maaşları söz konusu. En az zam bize yapılmak şartıyla hatta gerekirse bize hiç yapılmasın, yani en yüksek maaş alana hiç yapılmasın, en yüksek maaşa yapılacak zam da en düşük maaş alana yapılsın. Bu arada da bu şey kapansın.

"BANA VERİLMESİN, EN DÜŞÜK ALANA VERİLSİN"

Tahminim şu. Emekli maaşlarında tahmin şu. Bir defa emeklilere en az 30'un üzerinde olması lazım. Bir. Olması lazım. Biraz da şey var yani, olacak gibi. En az 30 olması lazım ama benim söylediğim eğer uygulamaya girerse en yüksek alana daha az, en düşük alana daha fazla verilirse yukarıdan aşağı o zaman bu 40 oranlarında olabilir"

Bunun üzerine Gürkan Hacır "Ne? En alttaki olanlara?" diye sordu. Turan ise "Evet. Niye? Çünkü devletin cebinden aynı para çıkacak. Buradan teklifte bulunuyorum. Yani bana verilmesin. En düşük alana verilsin" şeklinde konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BUNU 20'NİN ALTINDA VERMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gazeteci Atakan Sönmez "En düşük emekli maaşının ben 20 bin lirayı bulmayacağını şey yapıyorum" deyince Turan ise "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu 20'nin altında vermeyeceğini düşünüyorum. O bile yetmez. 30 bile az ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 20'nin altında vereceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.