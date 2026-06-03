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Akaryakıta zam: Tabela değişti! 3 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG'ye dün gelen indirimin ardından bugün ise zam geldi. 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıta zam: Tabela değişti! 3 Haziran benzin motorin fiyatı
Hande Dağ

Benzin ve motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Dün benzin, motorin ve LPG'ye gelen indirimin sonrası bugün de zam geldi. Peki, benzin ve motorine zam geldi mi? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 3 Haziran 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıta zam: Tabela değişti! 3 Haziran benzin motorin fiyatı 1

MOTORİN VE BENZİNE ZAM

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yaklaşık 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 lira 4 kuruş zam yansıtıldı.

Akaryakıta zam: Tabela değişti! 3 Haziran benzin motorin fiyatı 2

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BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam: Tabela değişti! 3 Haziran benzin motorin fiyatı 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.45 TL
Motorin: 66.31 TL
LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.31 TL
Motorin: 66.17 TL
LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.42 TL
Motorin: 67.44 TL
LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.70 TL
Motorin: 67.71 TL
LPG: 31.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.45
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.85
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
55.23
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.48
Gazyağı
70.38
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