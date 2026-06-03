Akaryakıta zam: Tabela değişti! 3 Haziran benzin motorin fiyatı

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Benzin ve motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Dün benzin, motorin ve LPG'ye gelen indirimin sonrası bugün de zam geldi. Peki, benzin ve motorine zam geldi mi? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 3 Haziran 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yaklaşık 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 lira 4 kuruş zam yansıtıldı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.45 TL
Motorin: 66.31 TL
LPG: 31.99 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63.31 TL
Motorin: 66.17 TL
LPG: 31.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.42 TL
Motorin: 67.44 TL
LPG: 31.97 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.70 TL
Motorin: 67.71 TL
LPG: 31.79 TL
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