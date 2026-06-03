Kritik hesaplama! İsa Karakaş açıkladı: 'Fazladan 9 bin 95 TL'

Pek çok çalışan temmuzda kıdem tazminatının ne kadar artacağını merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatı için muhtemel senaryoyu hesapladı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş, "İş Kanunu açık ve nettir. Bir işçinin yıllık kıdem tazminatı, en yüksek devlet memurunun yıllık emeklilik ikramiyesini geçemez. Geçmiş dönemlerde bu sınırı aşmak hapis ve para cezası demekti. 2003 yılında yürürlüğe giren yeni kanunla bu cezalar tarihe karıştı. Ancak Yargıtay içtihatları son derece katıdır. Ocak ve temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayılarına göre belirlenen bu tavan delinemez. Asgari ücretle çalışanların tazminatı ise doğrudan asgari ücret artış oranına göbekten bağlıdır" dedi.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Kıdem tazminatı tavanının, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi baz alınarak hesaplandığını belirten Karakaş, 1 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında tavanın 64.948,77 TL olarak uygulandığını vurguladı. Bir önceki dönemde bu rakamın 53.919,68 TL olduğunu anımsatan Karakaş, bu çizginin 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden çizileceğini belirtti.

Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanının memur maaş zammıyla beraber artacağını söyleyen Karakaş, söz konusu hesapta toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkının başrolde olduğunu aktardı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BEKLENTİSİ

Ocak-Nisan dönemindeki 4 aylık kümülatif enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme ilavesiyle şimdiden yüzde 10,51'lik bir artışın cepte olduğunu belirten Karakaş, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize ettiğini hatırlatarak Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de mayıs beklentisinin yüzde 1,89, haziran beklentisinin de 1,52 olduğunu kaydetti. Söz konusu veriler çerçevesinde temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 18,58 oranında bir artış ihtimalinin göründüğünü vurguladı.

TÜİK'in sonraki iki ay için yüzde 1,50'ler oran açıklasa dahi kümülatif güncellemenin yüzde 18,10'u bulduğunu belirten Karakaş, sonuç olarak Temmuz 2026 memur maaş zammının yüzde 7'lik toplu sözleşme payıyla beraber ortalama yüzde 14 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Bu yüzde 14'lük artış ihtimalinin gerçekleşmesi halinde ne olacağını da hesaplayan Karakaş, kıdem tazminatı tavanının 64.948,77 TL'den 74.042 TL seviyesine çıkacağını söyledi. Karakaş "Bu da yüksek gelirli bir çalışan için çalışılan her yıl adına fazladan yaklaşık 9.095 TL demektir" ifadelerini kullandı.

Örnek bir hesaplama da yapan Karakaş şunları belirtti:

"Çarpıcı Bir Örnek: Brüt maaşı 118.000 TL olan bir çalışan, haziran bitmeden emekli olursa her yıl için en fazla 64.948 TL alabilir.

Temmuz Artışı: Aynı çalışan temmuz ayında veya sonrasında (31.12.2026 gününe kadar) emeklilik dilekçesini verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak.

Kazanç: 20 yıl kıdemi olan bir işçinin cebine fazladan tam 181.900 TL ilave tazminat girecek.

“Acele işe şeytan karışır.” Mecburiyet yoksa temmuzdan önce verilecek fevri bir emeklilik kararı, her yıl için büyük bir kayıp doğurur"

Tavanın altında maaş alanlar veya asgari ücretliler için ne olacağını da aktaran Karakaş "Onlar için panik yapacak bir durum yok. Asgari ücretliler için kıdem tazminatı 31 Aralık 2026 tarihine kadar 33.030 TL üzerinden hesaplanmaya devam edecek. Dolayısıyla, tavanın altında brüt maaşı olanlar için temmuz ayında erken ya da geç ayrılmak mali bir kayıp oluşturmuyor" dedi.

Kıdem tazminatında zamanlamanın önemine dikkat çeken Karakaş, doğru zamanda atılmayan adımın yılların emeğini eritebileceğini işaret etti.