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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye refah payı zammı gelecek mi? Erdoğan duyuracak... Gözler Kabine toplantısında

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.01.2025 06:59
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En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşlarına refah payı zammı olacak mı? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtını ararken, beklenen kritik gün geldi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yılın ilk toplantısını bugün yapacak. Beştepe'deki toplantıda ana gündem maddesinin ekonomi olması beklenirken, alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye refah payı zammı gelecek mi? Erdoğan duyuracak... Gözler Kabine toplantısında

Emekli maaş zammıyla ilgili son söz için beklenen gün geldi. 2024 yılının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK BağKur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş zammı yapılmıştı. En düşük emekli maaşı ve refap payı artışı içinse gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Vatandaşlar "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye refah payı zammı gelecek mi?" sorularına yanıt ararken; kritik gün geldi çattı.

GÖZLER YILIN İLK KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

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SURİYE GÜNDEMİ DE MASADA

Kabine toplantısında Suriye de öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Suriye'de ağır hasarlı alt yapının yeniden çalışır hale getirilmesi, enerji, tarım, içme suyu, ulaşım, taşıma gibi alanlarda ihtiyaçların tespiti için bazı bakanlıklardan heyetler temaslar gerçekleştirmişti.

Bu heyetlerin hazırladığı raporlar eşliğinde ülkenin yeniden imarı için atılabilecek adımlar ve yeni Suriye yönetimiyle gerçekleştirilecek görüşmeler de kabine toplantısında ele alınacak.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ...

Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda son veriler ve alınabilecek ek kolaylaştırıcı tedbirlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

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Ankara bir taraftan da dikkatini Suriye'nin kuzeyine çevirmiş durumda. Münbiç ve çevresinde Suriye Milli Ordusu ile YPG arasında çatışmalar devam ederken özellikle Kobani, Kamışlı ve Haseke'de sahadaki son duruma ilişkin bilgiler ve olası tehditlere dönük planlamalar da kabinede konuşulacak. Toplantıda ayrıca Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.

ALINAN KARARLARI ERDOĞAN DUYURACAK

Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı en düşük emekli maaşı emekli maaşı 2025
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