En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş hesabı değişti

Milyonların zammı mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşecek. Emekli ve memur şimdiden zam hesaplaması yaparken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Karakaş, nisan ayı enflasyonuyla memur ve emekli zammında hesabın değiştiğini söyledi. İşte detaylar..

Cansu Çamcı
Milyonlarca emekli ve memur şimdiden zam hesaplaması yapıyor. Milyonlarca kişinin zammı mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Karakaş, nisan ayı enflasyonuyla memur ve emekli zammında hesabın değiştiğini söyledi. İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevapladı. Nisan enflasyonunun yüksek gelmesiyle memur ve emekli zammının da yükseldiğini belirten Karakaş, milyonları temmuzda bekleyen zammı açıkladı.

ZAM HESABI DEĞİŞTİ

Karakaş, "Nisan ayı enflasyon verisi son derece kritikti. Nisan ayında enflasyon savaşın da etkisiyle yüksek geldi. Bununla birlikte emekli ve memur zam hesabı da değişti." dedi.

MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİLEDİĞİ ZAM

4 aylık enflasyona göre kesinleşen zam oranlarını açıklayan Karakaş, "Bugün itibarıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 14,64 zammı garanti. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur'lulara göre ise yüzde 4,13 oranında daha az zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin kesinleşmiş zammı yüzde 10,51." ifadelerini kullandı.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN YENİ ZAM TAHMİNİ

Memur ve emekli için yeni zam tahminini paylaşan Karakaş, "Benim analizlerime göre, temmuzdaki beklentiler yükseldi. Geçen haftaya kadar yüzde 16-18 arası diyorduk. Bu nisan ayı enflasyonuyla birlikte bunu ben 1,5 puan güncelledim. Artık yüzde 16-18 demiyorum. En az yüzde 17,5 diyorum. En yüksek yüzde 19,5 diyorum. Bu savaşın gidişatına göre yüzde 20'ye yaklaşabilir." şeklinde konuştu.

Karakaş sözlerine şöyle devam etti: "Yüzde 17'nin altını da beklemiyorum. Mayıs ve haziran enflasyonu yüzde 1,25 olsa bile, yüzde 17'nin altında SSK ve Bağ-Kurlulara zam gelmeyecek. En kötü senaryoda yüzde 19,5- yüzde 20'ye yakın bir zam olabilir."

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşıyla ilgili de değerlendirme yapan Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:

En düşük emekli maaşıyla ilgili karışıklar var. Hükümet en düşük maaşa 20 bin lira üzerinden mi zam yapacak, yoksa kök maaş üzerinden mi? Haziran ayında bunu göreceğiz. Eğer kök maaş üzerinden zam yapılırsa, kök maaşı 17 bin liraya kadar olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalabilir.

Benim görüşüm hükümet bunu göze almayacak. 20 bin lira üzerinden zam yapacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı da 23.500 lira civarı olabilir diyoruz."

