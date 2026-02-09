FİNANS

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı: O tarihe dikkat

SSK’lı, Bağ-Kur’lu, memur ve memur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacaklarını öğrenmesinin ardından en düşük emekli maaşının da 20 bin TL olduğu açıklandı. Emekli için geçim derdinin artması ise hükümetin harekete geçmesine neden oldu. Buna göre emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin yapılması bekleniyor. İşte detaylar…

Milyonlar emekli yeni yılda ne kadar zam aldıklarını yılın ilk günlerinde öğrenmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. 5 milyon vatandaşın maaşı olan en düşük emekli aylığının ise 20 bin TL olmasına karar verildi.

Yüksek prim ödeyen ile düşük prim ödeyen arasındaki maaş makasının iyice kapanıyor olması emekliler arasında huzursuzluk yaratıyor. Bununla beraber aylıkları ile geçinemeyen emekliler sistemde köklü değişiklikler talep ediyor.

Hükümet ve AK Parti, emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti'nin ortak bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

KOMİSYON KURULDU!

Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde detaylı incelemeler yürütecek özel bir komisyon kurulduğu, emeklilik sistemi, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, en düşük emekli maaşı ile diğer maaşlar arasındaki gelir farkları gibi başlıkların yeniden gözden geçirileceği öğrenildi.

BİRİNCİ ÖNCELİK: EMEKLİLER

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kaynakları, hem parti yönetiminin hem de hükümetin en öncelikli gündem maddesinin emekli maaşları olduğunu ifade etti.
AK Parti kurmayları, şu sözleri sarf etti:

"Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor"

PRİM GÜN SAYISINDA DENGELEME

Prim ödeme gün sayısı ve tutarları esas alınarak yeniden dengelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.
FARKLI ZAM ORANLARI UYGULANIYORDU

Emekliler arasında farklı zam oranlarının uygulanması da diğer şikayet konularından biri. Bu ayrımın yeni dönemde üzerinde durulması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALDIRILIYOR MU?

Ortaya çıkan bu zam farkının giderilmesi ve tüm emeklilerin eşit olması için ortak zam fikrinin ortaya atıldığı ifade ediliyor. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, prim ödeme düzeyi düşük olanlarla yüksek prim ödeyen emekliler arasında daha dengeli bir yapı kurulması sağlanacak. Bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın da ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.
İKİNCİ YARIDA DÜZENLEME BEKLENİYOR!

Emekli maaşıyla ilgili düzenlemelerin, ekonomi programının somut sonuçlarının alınmasının beklendiği 2027 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanıyor. Bununla birlikte, 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı iyileştirme adımlarının gündeme gelmesi ihtimali üzerinde de duruluyor.

