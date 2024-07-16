En düşük emekli maaşı son dakika: Kamera karşısına geçip rakamı açıkladı: 10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

Son dakika: SSK, Bağ-Kur (4a,4b) emekli zammı yüzde 24,73, memur emekli zammı (4c) yüzde 19,31 olarak kesinleşmişti. Ancak emekli kök maaşı 8.018 TL altında kalanlar zamma rağmen sıfır zam aldı. Yeni düzenleme ile maaşı en düşük aylığın altında kalanlara Hazine desteği sağlanarak ek zam uygulanacak. Peki en düşük maaşı ne kadar oldu?

MYNET FİNANS

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2024 İÇİN NETLEŞTİ

Milyonların merak ettiği son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Güler’in açıklamaları şöyle:

Şu anda halihazır durum içerisinde çalıştığımız kanun teklifinin dışında sakin bambaşka konular da çalışıyormuş gibi maalesef geçen dönemlerde farklı dezenformasyon amaçlı bilgilerin olduğunu ifade etmek isterim. Etki analizi ile metin haline getirmediğimiz konu kamuoyunda paylaşıldı.

"VERGİ KANUNLARINDA DÜZENLEME YAPIYORUZ"

Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların caydırıcılığının artırılması, devreden KDV’nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, amacıyla vergi kanunlarında düzenleme yapıyoruz.

EYT İLE EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLARA DESTEK SONA ERDİ

Sigorta kolları prim oranını yüzde 2.25’e çıkarıyoruz. 8 Eylül 1999 dahili öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık aylığı bağlananın aynı iş yerinde çalışmaları dahilinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek priminin hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz.

Serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunan işletmelere sunulan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması başlıklarında düzenleme getiriyoruz.

IBAN CEZALARI ARTIYOR

Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması vergi sistemimizde yer alacaktır. Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin elde ettiği hasılat tespit edilecek. Yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha dahil edilecek.

Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla düzenlemeler getiriyoruz. Cezaların etkinliğinin artırılması ve usulsüzlük cezalarının bu kapsam içerisinde artırıma gidiyoruz. Başkasına ait POS cihazı kullananlara, ödemeleri başkasının hesabına yapılan havalelere de cezaları artırıyoruz.

Vergi uzlaşmaya yönelik bazı düzenlemeleri öngörüyoruz. Vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini teklifimizde öneriyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

Emeklilerimize dosya bazında 10 bin TL olarak asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL’ye yükseltiyoruz.

SIRA MECLİS’TE

Meclis Genel Kurul'u bugün saat 15.00'te bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında aynı dakikalarda Kabine Toplantısı da başlayacak. En düşük emekli maaşı düzenlemesine ilişkin yasa teklifi Meclis’e bugün gelecek vergi yasa tasarısı paketinin içinde yer alacak.

BÜTÇEYE ETKİSİ HESAPLANDI

En düşük emekli maaşı için rakamın 12 bin TL olması halinde 3,2 milyon, 12.500 TL olması halinde ise 3,7 milyon kişinin yararlanması bekleniyordu. 12.000 liralık zamda aylık bütçeye etkinin 3 milyar TL, Ocak 2025 zam dönemine kadar ise 17 milyar TL olacağı hesaplanmıştı. 12.500’lük seçenekte ise aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5.5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 33 milyar TL'ye mal olacağı belli oldu. Yıllık rakamın ise 60-64 milyar lirayı bulması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞ VE EK ZAM ÖDEME TARİHLERİ

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise maaşlarını yarın almaya başlayacak. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Bu kapsamda emekliye ek zam ödeme tarihleri için SGK’nın yayımlayacağı takvim beklenecek. Takvimin ise ay bitmeden yayımlanması öngörülüyor.