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En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak? "Hükümet bunu düşünüyor" diyerek rakam verdi: Hazırlanıyorlar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.01.2025 15:41
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Emekli maaş zammı için gözler yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafından açıklanacak 2024'ün son enflasyon rakamlarına çevrilmişken bir yandan da "En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca vatandaş 2025 emekli maaş zammına kilitlenmişken, CHP lideri Özgür Özel, "Hükümet bunu düşünüyor" diyerek rakam verdi: Hazırlanıyorlar!

En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak? "Hükümet bunu düşünüyor" diyerek rakam verdi: Hazırlanıyorlar!

Emekli zammı için geri sayıma geçild, artık saatler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın yılın 12. enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Enflayon rakamına göre memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı netleşecek. Herkes emekli zammı ne kadar olacak? sorusuna yanıt ararken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de "En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt olarak dikkat çeken açıklamalar geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Rakam veren CHP lideri Özel, "Emekliye 'Bu fiyatlarla, temmuz ayına kadar geçin' demeye hazırlanıyorlar" diye konuştu.

Manisa'daki Şehzadeler Belediyesince yaptırılan Spil Çocuk Evi'nin açılışına katılan Özel, baba ocağı Manisa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, Şehzadeler'in doğup büyüdüğü yer olması dolayısıyla kendisi için çok kıymetli olduğunu kaydederek, ilçede ilk kez kadın belediye başkanının görev yaptığını söyledi.

"ADIM ADIM ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERE DOĞRU GİDİYORUZ"

Ülke genelinde CHP'li belediyelerin 680 kreş açtığını ifade eden Özel, "Protein, ısınamayanlar için doğal gaz desteklerine kadar Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı yoksulu gözeten, sosyal adaletsizliklere meydan okuyan, halkı merkeze alan ve gelecekteki iktidarında kimden yana bir iktidar olacağını gösteren bir anlayışıyla, adım adım önümüzdeki seçimlere doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN TARİHTE İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİLERİN CEBİNE PARA KOYMADI"

Asgari ücret artış oranını eleştiren Özel, ülke nüfusunun yüzde 57'sinin asgari ücretli olduğunu belirterek, "Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki, tarihte ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı, yılbaşında cebinden para aldı. Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret geçen sene verildiğinde 5 çeyrek altın alıyordu. AK Parti gelmeden önce o çok eleştirilen ve hep en kötüsü diye gösterilen Ecevit'in koalisyon hükümetinde 7 çeyrek altın satın alabiliyordu. Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla 4,5 çeyrek altın alıyor." diye konuştu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN TL OLACAK"

Özel, hükümetin en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmayı düşündüğünü söyleyerek, şöyle devam etti:

"Sonra da emekliye 'bu fiyatlarla, 14 bin maaşla temmuz ayına kadar geçin' demeye hazırlanıyorlar. Buradan hem asgari ücretliler hem emekliler adına hem hakkını vermedikleri üzüm, buğday, darı, pamuk, zeytin üreticisinin isyanını dile getirerek hem de çiftçinin, emeklinin, emekçinin parasını harcayacağı bu Manisa esnafının durumunu da düşünerek Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim oluyor. 2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz."

(AA)

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emekli maaşı Özgür Özel CHP emekli zammı emekli maaşı 2025
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