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En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı ve intibak talebi

26.12.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin bir hayli altında kaldığını belirterek, emekli aylıklarına asgari ücretteki artış oranında zam istedi. Ergün asgari ücret ve en düşük emekli maaşı arasındaki farka dikkat çekerek, intibak talebini de yineledi.

En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı ve intibak talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsattı. Yeni rakamla asgari ücrete ocak ayına göre yüzde 100, Temmuz ayına göre ise yüzde 54,5 artış yapıldığına dikkati çeken emekli maaşlarına asgari ücret oranında zam yapılması talebini dile getirdi.

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"Memnuniyetle karşıladığımız bu artışın çalışanlara hayırlı olmasını diliyoruz. Hükümetten bu oranlardaki bir artışı emekli aylıkları için de yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullanan Ergün, “Emeklilerin buna çok ihtiyacı var. Çünkü bugün en düşük emekli aylığının asgari ücret karşısında küçüldüğü bir tablo ile karşı karşıyayız. 2002'de net asgari ücret 184 lirayken, en düşük emekli aylığı 252 liraydı. Yani en düşük emekli aylığı bile asgari ücretin üzerindeydi. Bu yıllar içerisinde en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin eşit olduğu bir tabloya dönüştü. 2016'da en düşük emekli aylığının 1242 lira, asgari ücretin ise 1300 lira olmasıyla tablo asgari ücret lehine değişti. Sonraki yıllarda da asgari ücret en düşük emekli aylığının sürekli üzerinde oldu” diye konuştu.

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2000'DEN SONRA EMEKLİ OLANLAR İÇİN İNTİBAK TALEBİ

Son artışla asgari ücretin 8 bin 506 liraya yükselmesine rağmen en düşük emekli aylığının 3 bin 500 lirada kaldığına dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti:
"Bu tablonun ortaya çıkmasının temel iki sebebi var. Bunlardan birincisi, asgari emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesi. İkincisi ise asgari ücrete enflasyonun bir hayli üzerinde yapılan artışlardır. Milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığı olan 3 bin 500 lira alıyor. Asgari ücretin bile düşük bulunduğu bir ortamda, milyonlarca emekli, asgari ücret rakamının yaklaşık yarısına bir ay geçinmek durumunda kalıyor. Bunu gidermek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı dikkate alınarak zam yapılmalı, ardından da 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek bir intibak düzenlemesi hayata geçirilmeli."

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Ergün, İşsizlik Sigortası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarının getirdiği aylık hesaplanma sisteminin emeklilerin aleyhine işlediğini belirterek, bunun giderilmesi için norm ve standart birliğini esas alan yeni bir sigorta mevzuatına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

3 OCAK'TA YENİ MAAŞLAR NETLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.


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