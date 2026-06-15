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En düşük emekli maaşında net rakam verdi 'Böyle bırakılması zor'

Milyonlarca emekli, Temmuz zammı için beklentilere kilitlenmiş hesap yapmaya devam ederken bir yandan da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı araştırılıyor. Uzman isimden değerlendirme geldi.

En düşük emekli maaşında net rakam verdi 'Böyle bırakılması zor'
Hande Dağ

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler Temmuz zammına kilitlendi. Mayıs enflasyonunun açıklanmasının ardından zamların kesinleşmesi için geriye yalnızca bir veri kaldı. Temmuz ayında haziran enflasyonunun açıklanmasıyla emeklinin zammı netleşecek.

En düşük emekli maaşında net rakam verdi Böyle bırakılması zor 1

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'un haberine göre; Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, emekli zammı için beklentileri aktardı.

En düşük emekli maaşında net rakam verdi Böyle bırakılması zor 2

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bal, 2026'nın ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60 oranında artışın şimdiden kesinleştiğini belirtirken Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık enflasyonun yüzde 18,50-20 bandında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

En düşük emekli maaşında net rakam verdi Böyle bırakılması zor 3

Bal "2026 yılının ilk beş aylık enflasyon verileri dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %16,60 oranında zam kesinleşmiş durumdadır. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte bu oranın daha da yükselmesi beklenmektedir. Piyasa beklentileri doğrultusunda 6 aylık enflasyonun %18,50-%20,00 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yaklaşık bu oranlarda zam alacaktır. Çünkü mevcut mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları doğrudan 6 aylık TÜFE oranında artırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşında net rakam verdi Böyle bırakılması zor 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının artırılması için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Emeklinin alacağı temmuz zammıyla beraber en düşük emekli maaşında da bir artış olup olmayacağı merak ediliyor.

En düşük emekli maaşında net rakam verdi Böyle bırakılması zor 5

Bununla ilgili Bal, "Yaklaşık %18-%20 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen bir enflasyon karşısında, en düşük emekli aylığının mevcut haliyle bırakılması oldukça zor görünmektedir. Çünkü milyonlarca emeklinin kök aylığı düşük seviyede bulunduğundan, yapılan zamların önemli bir kısmı maaşlarına tam olarak yansımamaktadır. Bu nedenle Temmuz ayında sadece zam oranlarının değil, aynı zamanda en düşük emekli aylığının da yeniden belirlenmesine yönelik bir yasal düzenlemenin TBMM gündemine gelmesini bekliyorum. Şahsi fikrim, en düşük emekli maaşının 23.000-24.000 TL bandında gerçekleşeceği yönündedir" ifadelerini kullandı.

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