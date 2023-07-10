En düşük maaş 25 bin TL oldu! Belediye başkan vekili 'İşçilerin mağdur edilmeleri önlendi' diyerek duyurdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Hizmet-İş Sendikası ile 15 Haziran 2023 – 14 Haziran 2025 dönemini kapsayan kadrolu işçi personel toplu iş sözleşmesini imzaladı.

"İŞÇİLERİN GÜNLÜK YEVMİYELERİ, SOSYAL HAKLARI DÜZENLENEREK MAĞDUR EDİLMELERİ ÖNLENDİ"

Toplu İş Sözleşme töreninde Büyükşehir Belediyesi adına imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, "İşçilerin günlük yevmiyeleri, sosyal hakları düzenlenerek mağdur edilmeleri önlendi ve enflasyona ezdirilmedi. Biz her zaman personellerimizin yanındayız. Biz büyük bir aileyiz." dedi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 15 BİN 167 TL'DEN 25 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Atılan imzalarla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ’de çalışan kadrolu işçilerin maaşları yüzde 65 artırılarak en düşük 15 bin 167 liradan 25 bin liraya yükseltildi. (AA)