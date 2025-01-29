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En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu! Mansur Yavaş duyurdu... Onlar da 63 bin TL alacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.01.2025 15:24
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni toplu iş sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada en düşük işçi maaşının 44 bin 199 TL olduğunu duyurdu. Yemek ücretinin de günlük 187 TL'den 240 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Yavaş, diğer haklardaki artışla ilgili de bilgi verdi.

En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu! Mansur Yavaş duyurdu... Onlar da 63 bin TL alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamayla belediye çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranını duyurdu. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

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EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 44 BİN 199 TL

Alınan yeni kararla beraber ABB'de en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL'ye yükseldi.

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Yavaş "Ağır vasıta sürücüsü 50 bin 600 TL, otobüs sürücüsü 52 bin 800 TL, mühendis 63 bin 72 TL alacak" dedi.

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DİĞER ARTIŞLAR DA BELLİ OLDU

Yavaş, değişikliklerle birlikte çalışanların yemek ücretlerinde ve sosyal yan haklarında da artışa gidildiğini belirtti. Bununla ilgili olarak Yavaş "EGO biniş kartının 55 bin binişini personele 55 bin binişini ise ailesine açıyoruz. Yıllık izinde kesilen yemek parasını personele izin parası olarak veriyoruz" dedi.

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GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 240 TL

Yavaş "Risk primi, direksiyon primi, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal hakları yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 TL'den gelir vergi istisnasının tavanı olan 240 TL, aylık brüt 6 bin 240 TL'ye çıkarılmıştır. Gıda yardımı, 1972 TL'den 4 bin TL'ye çıkarılarak Başkent marketlerimizde gıda çeki olarak kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

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Hissenet
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Mansur Yavaş Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Zam işçi maaşı maaş
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