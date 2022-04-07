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En düşük maaş 7 bin 863 liraya yükselecek! Kuruşu kuruşuna emekli ve memur Temmuz maaş tablosu! Fark şimdiden kesinleşti!

07.04.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon verilerinde ilk 3 aylık tablo ortaya çıktı. Kesin verilerin ortaya çıkması için Temmuz ayı beklenirken, emekli ve memurun maaş tablosu için hesaplamalar başladı. İlk 3 aya göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark oluştu.

En düşük maaş 7 bin 863 liraya yükselecek! Kuruşu kuruşuna emekli ve memur Temmuz maaş tablosu! Fark şimdiden kesinleşti!

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayı kazancında detaylar belli oldu! Enflasyon verilerinde ilk 3 aylık tablo ortaya çıktı. Farkın şimdiden kesinleşmesiyle birlikte, Temmuz ayı kazancının yüzde kaç olacağı araştırılıyor. İlk 3 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam, memurlara ve emeklilere % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 artış olacak. Kesin veriler için Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranları bekleniyor.

FARK ORTAYA ÇIKTI

3 aylık TÜFE'ye göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark çıktı.

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

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Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların ve emeklilerin alacağı farkı gösterecek.

Türkiye İstatistik Kurumu dün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81 gerçekleşti.

Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.31 fark oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden yüzde 22.31'e ulaştı.

Geriye 3 aylık veri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre; en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 246 liraya ulaşacak.

Emekli ikramiyesinde toplam 2.993 TL beklentisi! Yüzde 36.08 enflasyon yansıtılırsa...

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da 6 bin 429 liradan 7 bin 863 liraya yükselecek.Kesin tutarlar Temmuz'da belli olacak.

YÜZDE 35'İ AŞABİLİR

Önümüzdeki 3 ayda TÜFE yüzde 6’da kalırsa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı yüzde 30.3 olacak. Bu dönemde TÜFE yüzde 7’ye çıkarsa zam yüzde 31.6’ya, TÜFE yüzde 8’e çıkarsa zam yüzde 32.6’ya yükselecek.

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TÜFE’nin yüzde 10’u bulması halinde ise zam yüzde 35.1’e yükselecek. Dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30’un altına düşmeyecek.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 7.5 zam almıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 30 gerçekleşirse bu kesime yüzde 22.5’lik enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek. Diğer emekli aylıklarına ise direkt yüzde 30 zam yapılacak.

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EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK

Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödeniyor.

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Toplamda ödenen ikramiye ise 2.200 TL. maaşı ne olursa olsun tüm emekliler bu parayı hesaplarında görüyor. Bu yıl ikramiyeler için bir artış beklentisi de oluştu. Eğer zam yapılırsa 4 ayrı formül gündeme gelecek. Buna göre ya 2021 yılı enflasyon oranı, ya da yeniden değerleme oranı gündeme alınacak. Bunlar olmadığı takdirde 6 aylık enflasyon oranı kadar ya da asgari ücret zammı kadar da ikramiye artışı beklentisi bulunuyor. Yine emekliler ikramiyenin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL'ye çıkartılması da beklenenler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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