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'En düşük memur maaşı...' Memur ve memur emeklisi zam talebi belli oldu 'Kira yardımı, refah payı, ek gösterge'

Memur ve memur emeklileri dikkat! 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni toplu sözleşme zammı ve ek ödemelerine dair talepler ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Kamu-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı. Genel Başkan Önder Kahveci "Ocak 2026 itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7500 TL telafi zammı yapılmalıdır. 2026'nın ilk 6 aylık dilimi için yüzde 30, ikinci 6 aylık dilimi için yüzde 20, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz" dedi.

'En düşük memur maaşı...' Memur ve memur emeklisi zam talebi belli oldu 'Kira yardımı, refah payı, ek gösterge'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde dile getirecekleri talepleri kamuoyuyla paylaştı. Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2026 ve 2027'de alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos Cuma günü başlayacağını belirten Kahveci, 429 taleple masaya oturacaklarını bildirdi.

En düşük memur maaşı... Memur ve memur emeklisi zam talebi belli oldu Kira yardımı, refah payı, ek gösterge 1

Bu yılki toplu sözleşmenin kamu çalışanlarının sorunlarının çözüldüğü, umutlarının yeşerdiği bir dönüm noktası olması temennisinde bulunan Kahveci, "Bu çerçevede, liyakat ve ehliyet esaslı, güvenceli istihdama dayalı yeni bir kamu personel sistemi, adil, sade ve kamu çalışanlarının insanca yaşamasına yetecek bir ücret sistemi, etkili, kamu çalışanlarının özel durumlarına uygun, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşır bir sosyal yardım sistemi, çalışma hayatıyla dengeli, geleceği güvence altına alan bir sosyal güvenlik sistemi, farklı statü ve unvanlardaki personelin durumlarına özel düzenlemeler içeren ve dezavantajlı grupları koruyan bir yapı, ILO normlarına uygun, katılımcı ve kapsayıcı bir sendika ve toplu pazarlık sistemi ve Aile Yılı'nın gereği olarak ailenin korunduğu ve güçlendirildiği bir çalışma hayatı talep ediyoruz." diye konuştu.

En düşük memur maaşı... Memur ve memur emeklisi zam talebi belli oldu Kira yardımı, refah payı, ek gösterge 2

"ILO NORMLARINA UYGUN TOPLU SÖZLEŞME SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Kahveci, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun memurların özlük haklarıyla ilgili pek çok konuyu masa dışına attığını belirterek "Türkiye Kamu-Sen olarak, en temel talebimiz, grev ve siyasete katılma hakkıyla desteklenmiş ILO normlarına uygun gerçek bir toplu sözleşme sisteminin hayata geçirilmesidir." dedi.

Ücret artışlarında hedeflenen enflasyonun baz alınmasının, kabul edilemez olduğunu dile getiren Kahveci, bu yıl memurlara ve memur emeklilerine hedeflenen yüzde 17,5 enflasyonun bile altında kümülatif yüzde 11,3 oranında zam yapıldığını hatırlattı.

En düşük memur maaşı... Memur ve memur emeklisi zam talebi belli oldu Kira yardımı, refah payı, ek gösterge 3

Kahveci, geçmişte yaşanan kayıpların telafisinin elzem olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"2025 yılı yüzde 11,3'lük maaş zammı, yüzde 17,5'lik enflasyon hedefinin 6 puan altındadır. yüzde 4'lük büyüme beklentisi de eklendiğinde, Ocak 2026 itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7 bin 500 lira telafi zammı yapılmalıdır. 2026'nın ilk 6 aylık dilimi için yüzde 30, ikinci 6 aylık dilimi için yüzde 20, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz.

2027 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20 artı yüzde 10 artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz. Temel mali taleplerimiz, 2026 yılının tamamı için en düşük dereceli memur için refah payı dahil kümülatif yüzde 92,3, ortalama yüzde 88,6, 2027 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 45,2 zam olarak özetlenebilir."

"AYLIK 20 BİN LİRA KİRA YARDIMI YAPILMALI"

Kahveci, bu taleplerinin karşılanması durumunda bugün 44 bin 47 lira olan en düşük dereceli memur maaşının, 2026 yılı sonunda 84 bin 704 liraya, 2027 yılı sonunda 122 bin 991 liraya, 53 bin 579 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşının ise 2026'da 101 bin 60 liraya, 2027'de de 146 bin 740 liraya çıkacağını söyledi.

Memurlara 2023'te verilen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini kaydeden Kahveci, birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesini istediklerini bildirdi.

Kahveci, lojmandan faydalanmayan ve kirada oturan tüm kamu çalışanlarına aylık 20 bin lira kira yardımı yapılması, büyükşehirlerde çalışan memurlara ayrıca 6 bin lira büyükşehir tazminatı ödenmesi talebini de açıkladı.

Çalışanların gelir vergisi oranının yüze 15'te sabitlenmesi çağrısında bulunan Kahveci, tüm kamu görevlilerine yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenmesi gerektiğini dile getirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Memur Zam memur emeklisi
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