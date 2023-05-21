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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşına ne kadar zam gelecek, ne zaman? İletişim Başkanlığı açıkladı

21.05.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük memur maaşıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. Daha sonrasında temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı duyurulmuştu. Konuyla alakalı İletişim Başkanlığı tarafından yeni açıklama geldi. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşına ne kadar zam gelecek, ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşına ne kadar zam gelecek, ne zaman? İletişim Başkanlığı açıkladı

En düşüm memur maaşı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Enflasyon farkı ve memur maaşları ile ilgili aramalar hız kazandı. Memurlar ocak ve temmuz ayı olmak üzere toplamda iki kez zam alıyorlar. İşte memur zamları ve kamu işçisi ücretleriyle ilgili gelişmeler...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." diyerek müjdeyi duyurmuştu.

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Erdoğan'ın açıklamasına göre; Temmuz ayında hesaplanacak olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında, yapılacak çalışma kapsamında en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

Memur maaşlarına Temmuz ayında ek zam yapılacak. Memur maaş zammı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek. Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayında yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.

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