FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En fazla para kaybeden Rus milyarder oldu! Bir haftada 10,5 milyar doları buharlaştı...

En fazla para kaybeden Rus milyarder oldu! Bir haftada 10,5 milyar doları buharlaştı...

05.03.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırımlar Rus milyarderleri Putin'e barış çağrısı yapmaya itti. Son çağrı ülkenin en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil'in CEO'su Vagit Alekperov'dan geldi. Silahlı çatışmanın bir an önce durdurulmasını isteyen Alekperov, savaş nedeniyle en çok para kaybeden oligark oldu. Alekperov'un 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında servetinin yaklaşık 10,5 milyar dolar eridiği ifade edildi.

En fazla para kaybeden Rus milyarder oldu! Bir haftada 10,5 milyar doları buharlaştı...

Rusya’nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi çağrısı yaptı. Dünyada petrol üretiminde yüzde 2'nin üzerinde paya sahip olan ve 100 binin üzerinde kişiyi istihdam eden şirketin barış çağrısı, dünyada yankı uyandırdı.

CNN'in aktardığına göre, şirketin yönetim kurulu, hissedarlara, çalışanlara ve müşterilere gönderdiği açıklamada, "Silahlı çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi çağrısı yapıyoruz. Bu trajediden etkilenen tüm kurbanlar için samimi empatimizi ifade ediyoruz. Kalıcı bir ateşkesi ve sorunların ciddi müzakereler ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetle destekliyoruz" denildi.

10,5 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Vagit Alekperov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin yaptırımları sonrasında serveti en çok eriyen kişi oldu. Londra borsasında işlem gören Lukoil hisseleri, Ukrayna işgalinin başlamasıyla yüzde 99 oranında değer kaybetti. Lukoil'de çoğunluk hissesine sahip olan Alekperov'un 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında servetinin yaklaşık 10,5 milyar dolar eridiği tahmin ediliyor.

1583905488-stolica-s-su-_X9UJ61gejY

RUS PETROLÜ ALICI BULMAKTA ZORLANIYOR

Rus petrol şirketleri, yaptırım endişeleri nedeniyle son günlerde müşteri bulmakta zorluk çekiyor. Uluslararası şirketler, Rus petrolünü indirimli olarak alıyor. Henüz Rus petrol ve gaz ürünleri Batı ülkelerinin yaptırımlarına uğramasa da hem finansal yaptırımlar hem de yeni yaptırım endişeleri hem de tedarik zincirlerinde ortaya çıkan sorunlar, Rusya'dan dünyaya petrol akışını yavaşlatıyor. Bunun da etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı bu hafta 119,8 dolara kadar yükseldi. Bu rakam yılbaşında 73 dolardı.

ae563e98222c062b5c36f68a050f082b

ABD'de Rus petrolüne dönük kısıtlamalar gündeme gelirken, boykot çağrıları da yayılıyor. Lukoil'in ABD'de franchise olarak hizmet veren 230 adet akaryakıt istasyonu var. Bu istasyonların büyük kısmı New York, New Jersey ve Pensilvanya'da bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın ve ons altın tırmanışa geçti!Gram altın ve ons altın tırmanışa geçti!
EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam
Bakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durunBakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durun
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'ya karşı savaşıyorlar: İntikam için geldik, sayımız artıyor

Rusya'ya karşı savaşıyorlar: İntikam için geldik, sayımız artıyor

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Mecburi artış...

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Mecburi artış...

Rusya yaptırımları delmeye başladı! Çin bankaları...

Rusya yaptırımları delmeye başladı! Çin bankaları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Soğuk algınlığına bire bir! C vitamini deposu

Soğuk algınlığına bire bir! C vitamini deposu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu kadarına pes! Dışkısını satarak binlerce lira kazanıyor

Bu kadarına pes! Dışkısını satarak binlerce lira kazanıyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.