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En güzel Berat kandili mesajları | Sosyal medyada paylaşabileceğiniz Berat Kandili mesajları

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2021 10:54 | Son Güncelleme

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili bugün 27 Mart Cumartesi tarihinde idrak ediyor. Müminler sosyal medyada paylaşıp sevdiklerine gönderebilecekleri en güzel Berat kandili mesajlarını merak ediyor. Peki en güzel Berat kandili mesajları nelerdir? İşte sosyal medyada gönderip sevdiklerinizi sevindirebileceğiniz en güzel Berat kandili mesajları...

En güzel Berat kandili mesajları | Sosyal medyada paylaşabileceğiniz Berat Kandili mesajları

Üç ayların gelmesiyle birlikte Ramazan ayı da yaklaşmış durumda. Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili ise bugün 27 Mart Cumartesi tarihinde idrak ediyor. Müminler sosyal medyada paylaşıp sevdiklerine gönderebilecekleri en güzel Berat kandili mesajlarını araştırmaya koyuldu. Peki en güzel Berat kandili mesajları nelerdir?

EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Beraat kandili ALLAH’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Berat Kandilinizi Kutlarım.

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Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun…

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

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Şeamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır" Berat kandiliniz mübarek olsun.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

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Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

"Berat" kelimesinin asıl hali Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarına gelir. Müminlerin bu gece günah yüklerinden arınıp, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı bulunmaktadır; mübarek gecenin en meşhur ismi ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleri de mevcuttur.

BERAK KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi 27 Mart 2021 Cumartesi tarihine yani bugüne denk geliyor. Müslümanlar kandil gününde yapılması gereken ibadetleri, okunması gereken duaları ve kılınması gereken namazları araştırmaya koyuldu. Bu önemli geceyi dua, ibadet ve tövbe istiğfar ile geçirmenin oldukça önemli olduğu biliniyor. Berat Kandili'nin en önemli özelliği ise, bu gece boyunca 1 senelik amel defterlerinin yazılacağı gece olmasıdır.

Bu gece yapılabilecek önemli bazı ibadetler şunlar;

1) Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek. Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek oldukça önemlidir.

2) Tövbe ve istiğfar etmek: Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece için önemlidir.

3) Oruç tutmak. Berat Gecesi sabahı, yani 27 Mart Cumartesi gününü oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu, hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

4) Nafile Namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

5) Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek: Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.

6) Vakit Namazları kılmak: Her Müslümanın ilk görevi olan vakit namazlarını bu gün ve gece boyunca kaçırmayın.

7) Dini sohbetler yapmak: Yapılacak olan dini sohbetlerde Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) anmak ve Allah'ı sıkça anmak önem içeriyor.


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