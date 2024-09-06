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En son temmuz ayında zam gelmişti... Canlı yayında açıkladı! Yıl sonuna kadar elektriğe bir zam daha gelebilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.09.2024 15:24
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Elektrik fiyatlarına temmuz ayında yüzde 38 zam gelmişti. Yıl sonuna doğru yaklaşıyorken vatandaş herhangi bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Enerjisa CEO'su katıldığı bir canlı yayında, "Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi?" sorusunu yanıtladı.

En son temmuz ayında zam gelmişti... Canlı yayında açıkladı! Yıl sonuna kadar elektriğe bir zam daha gelebilir

Elektriğe en son temmuz ayında yüzde 38 oranında zam gelmişti. Yıl sonuna doğru ilerliyorken elektriğe bir zam daha gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, CNBC-e 'de katıldığı programda elektriğe zam gelip gelmeyeceğini açıkladı.

"HAZİNEYE 5-10 MİLYARLIK YÜK"

Bayçöl, elektrikte hane tüketiminin yüzde 70-75'inin devlet tarafından sübvanse edildiğini, doğal gazda meskenler için yüzde 50 üzerinde sübvansiyon olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kabaca Türkiye'nin hazinesine 5-10 milyar dolar yük oluşturması demek. Hazine için de zor bir denklem var. Bu yükü yönetmek, bir yandan o yükün bir kısmını toplumla paylaşmak, bunu yaparken de enflasyona sebebiyet vermeme denklemi var"

ZAM KAPIDA MI?

Zam olup olmayacağını kestiremediğini ifade eden Bayçöl, "Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Elektrikte meskende yüzde 70 seviyesinde sübvansiyon var. Tüm sistemde yüzde 50 sübvansiyon var. Kademeli olarak sübvansiyonlu dünyadan çıkacağız, OVP'de onun sinyalleri veriliyor. Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren konutta yüzde 38 zam yapılmıştı. 100 kilowatt tüketim yapan bir hanenin tüketim bedeli yüzde 38 artarak 207,33 liraya yükselmişti" cümlelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Zam elektrik
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