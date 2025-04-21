En ucuzu 3 bin TL! Son dönemin popüler ayakkabı markası New Balance’a 1.7 milyonluk “Domuz Derisi” cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu detaylı incelemesi sonrasında New Balance internet sitesi üzerinden satılan bazı modellerin içeriğinde domuz derisi tespit edildiğini belirledi.

CEZANIN TUTARI 1 MİLYON 730 BİN TL!

Markanın bazı ürünlerde domuz derisi bilgisini daha önce paylaşmaması, bilgilendirme yapmaması nedeniyle 1 milyon 730 bin TL tutarında ceza kesildi!

Mevzuata göre tüketicileri yanıltabilecek veya dini hassasiyetleri aykırı bileşenlerin açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, ilgili şirketin daha önce de uyarıldığını belirtti. Yanıltıcı reklamların da durdurulması için tebliğ yapıldı.

4 MODELDE TESPİT EDİLDİ

İncelemelere göre, New Balance'ın "com.tr" uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu ayakkabılarda, ürünlerin açıklamalarında yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

ADIDAS DA CEZA ALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda yine ürünlerde domuz derisi kullanımı konusu gündeme gelmiş dünyaca ünlü spor markası Adidas da bu durumu bilgilendirmediği için Ticaret Bakanlığı tarafından para cezasıyla cezalandırılmıştı.