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  4. En ünlü arama motoruna dev ceza! Rekabet Kurumu'ndan Google'a 3 milyar liralık fatura kesildi... Gerekli şartların sağlanması için 6 ay süre tanındı!

En ünlü arama motoruna dev ceza! Rekabet Kurumu'ndan Google'a 3 milyar liralık fatura kesildi... Gerekli şartların sağlanması için 6 ay süre tanındı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.12.2024 15:12
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Google, Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.ten oluşan ekonomik bütünlük (Google) ile ilgili yürüttüğü rekabet ihlali soruşturmasını tamamladı. Buna göre, Google'ın Rekabet Kanunu’nun 6’ncı maddesi ihlal ettiği gerekçesiyle 2.6 milyar lira idari para cezası verildi.

En ünlü arama motoruna dev ceza! Rekabet Kurumu'ndan Google'a 3 milyar liralık fatura kesildi... Gerekli şartların sağlanması için 6 ay süre tanındı!

Rekabet Kurulu Google'a yönelik yaptığı soruşturmaya tamamladı. Buna göre, şirketin talep taraflı platform hizmetleri pazarında hakim olduğu belirtildi ve şu cümleler aktarıldı:

“DSP hizmetleri pazarında hakimiyetine dayanarak kendi DSP’lerinden gelen envanter satın alma taleplerini kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine ilettiği iddiası bakımından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında ihlal tespit edilemediğine, dolayısıyla söz konusu ihlal türü açısından idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir”

Ayrıca, Google'ın reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi arz tarafı platform hizmetlerine haksız avantaj sağlandığına karar verildi. Bununla beraber Google'a 2 milyar 607 milyon 563 bin 963 lira idari para cezası verildi.

6 AY SÜRE VERİLDİ!

Etkin rekabet koşullarını sağlaması için şirkete 6 ay süre verilirken, bunların yerine getirilmemesi durumunda ise günlük idari para cezası uygulanacağına hükmedildi.

Anahtar Kelimeler:
Google
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