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En yüksek aylık rakam! Bakan muş ihracat rakamlarını açıkladı

02.12.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Muş "En yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmıştır. Kasım ayında ihracatımız yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım'da ihracatımız yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

En yüksek aylık rakam! Bakan muş ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayında ihracatta en yüksek aylık değere erişildiğini açıkladı. Bakan Muş "Kasım ayında ihracatımız yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar Dolar oldu. Ocak-Kasım'da ihracatımız yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

AA-20221202-29617162-29617158-TICARET_BAKANI_MUS_AK_PARTI_ADANA_IL_BASKANLIGINDA_KONUSTU

Bakan Muş açıklamasının devamında, "PMI verileri Avrupa'daki yavaşlamayı yansıtmaktadır. OECD hesaplamalarına göre reel ticaret artışının 2022yılında yüzde 5,4, 2023 yılında yüzde 2,9'a düşmesi beklenmektedir. Küresel ekonomide büyüyen borç sorunu bulunmaktadır. Birçok finans kuruluşu önümüzdeki yılın zayıf büyüme ve yüksek borçlanma taleplerini işaret etmektedir. Mali sıkılaşma tek başına enflasyonu düşüremezken, büyümeyi düşürmekte ve borç sorununu tetiklemektedir" diye konuştu.


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