FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En zengin 10 milyarderden 7'sinin serveti eridi

Dünya genelinde yılbaşından bu yana devam eden jeopolitik gerilimler Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle ivme kazanırken, mart sonu itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanından 7’sinin serveti 214 milyar dolar azaldı.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle en zengin 10 milyarderden 7'sinin serveti eridi! AA muhabirinin, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'sinin servetleri piyasa hareketlerine paralel olarak yılbaşından bu yana azalış kaydetti.

Küresel piyasalarda görünüm yılbaşında olumlu bir seyir izlerken, İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler yatırımcıları tedirgin etti.

Son olarak ABD ve İsrail'in 28 Şubatta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan gerginlik, İran'ın misillemeleri ile Orta Doğu'da geniş çaplı bir alanda çatışmaya dönüştü. Şubat sonundan bu yana devam eden gerilim piyasaların sert şekilde baskılanmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle yılbaşından bu yana dünyanın en zengin 10 iş insanının 7'sinin serveti 214 milyar dolar azalırken, diğer 3 milyarderin serveti 43,6 milyar dolar arttı.

ARNAULT'UN SERVETİ 55,4 MİLYAR DOLAR AZALDI

Yılbaşından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinden serveti en fazla eriyen milyarder Fransız giyim markaları sahibi Bernard Arnault oldu. Arnault'un serveti de bu dönemde 55,4 milyar dolar azalarak 153 milyar dolara geriledi.

Arnault'un ardından ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın serveti aynı dönemde 52,4 milyar dolar azalarak 195 milyar dolar oldu. Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in serveti ise 30,5 milyar dolarlık azalışla 203 milyar dolara geriledi.

ABD'li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti ise 23,3 milyar dolar, Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page'in serveti 21,9 milyar dolar, Google'ın diğer bir kurucusu olan Sergey Brin'in serveti 20,4 milyar dolar ve dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın serveti de 10,1 milyar dolar eridi.

MUSK'IN SERVETİ YILBAŞINDAKİ SEVİYESİNİN ÜSTÜNDE KALMAYI BAŞARDI

Listenin zirvesindeki isim Elon Musk ise diğer milyarderlerin aksine servetini artırmayı başardı. Musk, yılbaşından bu yana servetini 24,2 milyar dolar artırarak 644 milyar dolara çıkardı ve "dünyanın en zengin kişisi" unvanını korudu.

Walmart alışveriş zincirlerinin kurucusu Samuel Moore Walton'ın varisleri Jim Carr Walton ve Samuel Robson Walton da bu dönemde servetlerini artırdı. Jim Carr Walton'ın serveti 9,8 milyar dolar ve Samuel Robson Walton'ın serveti de 9,7 milyar dolar yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır araba alacaklar dikkat: Sınırlı sayıda detayı var!Sıfır araba alacaklar dikkat: Sınırlı sayıda detayı var!
Türkşeker işçi alımı başvuruları başladı!Türkşeker işçi alımı başvuruları başladı!

Anahtar Kelimeler:
zengin Dolar milyarderleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.