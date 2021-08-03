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Endeavor Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti, Emre Kurttepeli yeniden başkan seçildi

03.08.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endeavor Türkiye Etkin Girişimci Destekleme Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti. Emre Kurttepeli yeniden başkan seçilirken, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Endeavor Girişimcisi, Insider'ın Kurucu Ortağı Hande Çilingir, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu'na yeni katılan isimler oldular.

Endeavor Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti, Emre Kurttepeli yeniden başkan seçildi

Genel Kurul Toplantısı ardından gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Emre Kurttepeli seçildi. Toplantıda Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Endeavor Girişimcisi, Insider'ın kurucu ortağı Hande Çilingir Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu'na katıldılar. Hande Çilingir'in dahil olması ile Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu'ndaki Endeavor Girişimcisi sayısı dört kişiye çıktı.

2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin tam listesi üç Kurucu Üye
Yıldırım Ali Koç, Murat Özyeğin, Suzan Sabancı Dinçer önceki dönemden devam eden on bir üye Alp Saul, Cansen Başaran Symes, Ebru Özdemir Kışlalı, Emre Kurttepeli (Başkan), Fady Jameel (Onursal Üye), Fırat İşbecer, İlker Koçer, Koray Bahar, Mehmet Tugal, Nevzat Aydın, Tankut Turnaoğlu ve katılan iki yeni isim Engin Aksoy ve Hande Çilingir'den oluşmaktadır.

Endeavor Peak Games, Foriba, iyzico, Insider gibi son dönemde çok ciddi başarılara imza atan girişimcileri ağında bulunduruyor.

emre kurttepeli

"STK'LARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Türkiye'de 15. yılına yaklaşan Endeavor'da tüm çalışmalarda ilk günkü inançlarını koruduklarını ileten Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli,
"Girişimcilerin en büyük özellikleri değişimlere hızlı adapte olabilmeleri. Özellikle geçtiğimiz sene, bir hedefe doğru yol alan vizyoner girişimcilerin tüm olumsuzluklara göğüs gerdiklerine ve hepimize umut verebildiklerine şahit olduk.
Bu noktada Endeavor'ın misyonu eskisine göre daha da önem kazandı.
Yaraların sarılacağı ve tekrar büyüme planlarının yapıldığı bir döneme girdik ve bu konuda bizim gibi STK'lara büyük görev düşüyor" dedi.

Kurttepeli, Endeavor gibi Türkiye'ye katma değer sağlayan STK'lardan birinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilmekten onur duyduğunu kaydetti.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ise, "Kurum olarak ilk hedefimiz, seçilen her girişimcimizi 40 ülkede mentörler, girişimciler ve yatırımcılarla bir araya getirerek şirketlerinin büyümesine hız kazandırmaktır. Ancak çok daha büyük bir rol üstlendiğimizin farkındayız. Geçtiğimiz bu dönemde, bizim girişimcilerimize, girişimcilerimizin ise bizlere ne kadar ihtiyacı olduğunu fazlasıyla gördük ve bu zor dönemi rahat geçirebilmeleri için yurt dışındaki ofislerimiz ve Türkiye'deki partnerlerimiz ile her zamankinden daha fazla çalıştık. Bu güçlü rüzgârı arkamıza alarak önümüzdeki dönemlerde de yolumuza son hızla devam edeceğiz." mesajını iletirken, tüm Endeavor yönetim kurulu üyeleri, üyeler ve mentörlerine verdiği destekler için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Vodafone
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