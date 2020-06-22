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Endeavor Türkiye, İstanbul Teknoloji Ekosistemi Haritası’nı çıkardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Türkiye girişimcilik ekosisteminin haritasını çıkaran Endeavor Türkiye, İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle İstanbul Teknoloji Haritası çalışmasını hazırladı. İstanbul'da kurulu 865 teknoloji girişimcisinin açık verileri ile 200 teknoloji girişimcisi ve 20 kadar da yatırımcı ve destek kuruluşuyla birebir görüşmeler yapılarak yürütülen çalışmada, İstanbul teknoloji girişimciliği ekosisteminin büyümeye devam ettiği, ancak son bir kaç yılda büyüme hızında düşüş yaşandığı bilgisi yer aldı.

Endeavor Türkiye, İstanbul Teknoloji Ekosistemi Haritası’nı çıkardı

Endeavor Türkiye ve Endeavor Global'in araştırma birimi Endeavor Insight bir araya gelerek 2019 yılındaki İstanbul teknoloji girişimciliği ekosistemini ele alan bir çalışma gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen İstanbul Teknoloji Haritası çalışmasının ana destekçisi Eczacıbaşı Topluluğu oldu.

'DESTEKLER SÜRECEK'

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, "Endeavor bugüne kadar Türkiye'de 66 girişimci şirkete destek verdi ve bu girişimciler Türkiye ekonomisine 3 milyar dolardan fazla değer yarattı. Bu şirketlerin satın alınması sonucunda 3.3 milyar dolarlık kaynak Türkiye ekonomisine eklendi. İstanbul Teknoloji Ekosistemi haritasını daha önce 2012 ve 2014 yıllarında çıkararak İstanbul'daki girişimcilerin birbirlerine ve ekosisteme olan etkilerini ölçümlemiştik" dedi.

Çalışmanın iki önemli noktasından bahseden Kurttepeli, "Öncelikle bu çalışma, kapsamı ve katılımcı sayısı açısından ilk ikisinden ayrılıyor, ikincisi ise bize ekosistemi geliştirmemiz adına atmamız gereken çok değerli noktaları, daha derin bir şekilde sunuyor. Bu çalışmada, girişimcilerin bir ekosisteminin oluşmasında kendi başlarına ne denli büyük etkileri olduğunu, yaptıkları yatırımlar, mentörlükler, rol modeli olmaları gibi birçok farklı etkileşimde görebiliyoruz. Teknoloji Ekosistemi Haritası, Endeavor olarak etkin girişimcilere odaklanmamızdaki gerekliliğin defalarca altını çizen, değerli bir çalışma" diye konuştu.

Çalışma ile ilgli konuşan İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, "İstanbul'un bu nitelikteki girişimler için uluslararası bir çekim merkezi olabilmesi en önemli hedeflerimizden biri. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren ajansımız, bu özel çalışmayı İstanbul'da teknoloji girişimcilerinin karşılaştıkları temel zorluklar ve fırsatların tespit edilmesi ve ekosistem aktörleri arasındaki etkileşimin ortaya konması amacıyla desteklemiş bulunuyor. Önümüzdeki süreçte de İstanbul'un uluslararası bir girişimcilik merkezi olmasına yönelik verdiğimiz destekler artarak sürecek" dedi.

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EKOSİSTEMİN BÜYÜME HIZI DÜŞTÜ

İstanbul'da kurulu 865 teknoloji girişimcisinin açık verileri ile 200 teknoloji girişimcisi ve 20 kadar da yatırımcı ve destek kuruluşuyla birebir görüşmeler yapılarak yürütülen çalışma, İstanbul teknoloji girişimciliği ekosisteminin büyümeye devam ettiğini, ancak son bir kaç yılda büyüme hızında düşüş yaşandığını gösterirken, girişimcilerin önündeki en büyük engelin sermaye ve teknik yeteneğe erişim ile yasal düzenlemeler olduğuna işaret etti.

Yüksek büyüme oranına sahip şirketler ise çoğunlukla e-ticaret, SaaS ve ödeme altyapısı alanlarında faaliyet gösteren şirketler olarak öne çıkıyor.

Öte yandan İstanbul'un girişimci destekleme altyapısının hızla büyümekte olduğu, 2010 yılında 5 olan destekleyici kurum sayısının, 2019 sonunda 80'nin üzerine çıktığı görülüyor. İstanbul'da her yerli 12 teknoloji girişimi için bir kuluçka ve hızlandırma merkezi düşüyor.

EN BÜYÜK SORUN MEVZUAT

Çalışmada girişimcilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin de ilgili mevzuatın yetersizliği olduğu belirtiliyor. Görüşme yapılan katılımcıların yüzde 50'den fazlası bunun ciddi veya çok ciddi bir sorun bir olduğunu düşünmekte.

Girişimciler özellikle yetenekli çalışanların elde tutulmasına ilişkin düzenlemelerin yetersiz olduğunu ifade ediyor. Çalışan hisse opsiyonu ve iş gücünün geri dönmesi için mali teşvikler gibi yasal düzenlemelerin yapılması isteniyor. Girişimciler için farklı yapılandırılmış desteklerin çıkarılması ve bunların Ar-Ge teşviklerinden ayrı tutulması ise başka bir konu olarak öne çıkıyor.

Çalışmada, deneyimli girişimcilerin tecrübelerini melek yatırımcı ve mentor olarak ekosisteme aktarmaları, İstanbul'un en önemli avantajlardan biri olarak yer alıyor. İstanbul'da bulunan 865 teknoloji Startup'ı incelendiğinde, deneyimli bir girişimciyle bağlantısı bulunan bir şirketin yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme performansına sahip olduğu gözleniyor.

25 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

2019 yılı itibariyle İstanbul'da kurulmuş veya genel merkezi İstanbul'da yer alan yaklaşık 865 teknoloji şirketi bulunuyor. Bu şirketler 25 binden fazla çalışana tam zamanlı ve kalıcı istihdam sağlıyor.

Öte yandan istihdama katkının çoğu büyük şirketlerden geliyor. Bu istihdamın yüzde 68'i, minimum 50 çalışana sahip 107 yerli teknoloji şirketinden geliyor.

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