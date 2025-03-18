Endonezya'nın para birimi nedir? Endonezya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Son dönemde Asya bölgesinin ekonomik istikrarı ve eylemleri yükseliş gösteren ülkelerinden biri olarak Endonezya birçok ülkeye hammadde ihracatı gerçekleştiren ve bununla beraber işlenmiş ürün ithalatı yapan bir ülkedir. Öte yandan Asya’ya giden turistlerin de başlıca tercihleri arasında yer alan Endonezya, para birimi en çok merak edilen ülkelerden biridir.

Endonezya'nın para birimi nedir?

Endonezya’da kullanılan resmi para biriminin adı 'Endonezya Rupisi' olarak geçer. Hindistan Rupisinden yola çıkarak üretilen bu para birimi Endonezya Merkez Bankası tarafından üretilir ve piyasaya sürülür. Uluslararası finans piyasalarında her ülkenin para birimi farklı kodlarda ve sembollerde temsil edilir. Buna göre Endonezya Rupisinin uluslararası para kodu IDR, sembolü ise RP biçiminde kullanılır.

Endonezya parasının kağıt paralarının üzerinde tarihteki Endonezya liderlerinin resimleri yer alır. Endonezya Rupisinde 5 birim madeni para mevcuttur bunlar; 50, 100, 200, 500, 1000 sen olarak kullanılır. Öte yandan ülkede bol sıfırlı banknotlarla karşılaşmak mümkündür. Bunlar ise 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 Rupi şeklindedir. Ama en büyük para birimi olan 1000 rupi günlük hayat içerisinde oldukça düşük bir alım gücüne sahiptir.

Endonezya'nın sel felaketlerinin sıklıkla görüldüğü bir ülke olmasından dolayı dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer aldığı düşünülür. Ülkede çok fazla yoksul insanın olduğu bilinmektedir. Ancak Endonezya ekonomisi dünyanın en büyük 16. Ekonomisi olarak sayılmaktadır.

Ülkede doğal gaz ve petrolün oldukça önemli bir ekonomik getirisi olduğu söylenebilir. Endonezya, 1150 dolar kişi başı gelire sahip olarak orta gelirli ülkeler sınıfında yer alır. Ayrıca tarım ürünleri Endonezya ekonomisinde büyük etkilere sahiptir. Endonezya’da bazı dönemlerde para reformları ve paradan sıfır atma gibi düşünceler gündeme gelmektedir. Ama mevcut para birimi üzerinde uygulanan baskı ve ekonomik dalgalanmalar yüzünden yakın gelecekte rupi'nin değer kazanıp kazanmayacağı konusunda tartışmalar mevcuttur.