Enerji fiyatlarındaki yükseliş ECB'den faiz artışı beklentisini güçlendirdi

Uzmanlar, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji piyasalarında yarattığı baskının sürmesi halinde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artışını yeniden gündemine alabileceğini belirtiyor.

Piyasalarda kısa vadede ECB’nin politika faizlerini sabit bırakacağı beklentisi öne çıkarken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile enflasyon görünümüne ilişkin riskleri artırıyor.

Analistler, enerji maliyetlerindeki yükselişin kalıcı hale gelmesi durumunda Avro Bölgesi’nde dezenflasyon sürecinin yavaşlayabileceğini, bunun da ECB’nin para politikası patikasında değişikliğe yol açabileceğini ifade ediyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ECB’nin nisan ayında politika faizlerini sabit bırakmasını beklediğini kaydetti.

Son dönemde ECB Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarının yeni bir gelişme bulunmadığını ve harekete geçme aciliyetinin olmadığını vurguladığını belirten Houte, piyasaların şu anda yıl sonuna kadar yaklaşık 50 baz puanlık artırım öngördüğünü ifade etti.

Houte, nisan ayı PMI anketine göre büyümedeki yavaşlamaya rağmen üretici fiyatları enflasyonunun 37 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını aktardı.

Bu hususun önemli olduğunu dile getiren Houte, şu ifadeleri kullandı:

“Zira ECB Başkanı Christine Lagarde, mart ayındaki basın toplantısında ECB’nin özellikle firmaların satış fiyatı beklentilerine büyük önem vereceğini belirtti. Bu nedenle piyasalar, ECB’nin gelecekteki enflasyon risklerine ilişkin değerlendirmelerine dair herhangi bir ipucuna büyük ilgi gösterecek. Şu anda istikrar sağlanmış olsa da bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artışı olasılığı açıkça artmıştır.”

ECB’NİN TEMEL SENARYOSU ÜZERİNDEKİ RİSKLER ARTTI

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas van Geffen de enerji piyasalarındaki sakinliğin ECB’nin nisan ayında faiz artırımına gitme aciliyetini ortadan kaldırdığını, bu nedenle bankanın nisan ayında mevduat faizini yüzde 2’de sabit bırakacağını öngördü.

Ancak Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının muhtemelen bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının bir miktar daha yükseltilmesini gerektirecek bir maliyet şokuna yol açabileceğini belirten Geffen, ECB’nin mart ayı toplantısında sunulan temel senaryo tahminlerinin artık gerçekleşmeyebileceğini ifade etti.

Geffen, “Enerji fiyatları, büyüme ve enflasyona ilişkin kendi tahminlerimiz, ECB’nin olumsuz senaryosuyla benzerlik göstermektedir. Bu durum muhtemelen bir ya da iki faiz artışı gerektirecektir. ECB’nin güncellenmiş tahminleri alacağı haziran ayında bir faiz artışı öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABN AMRO Hollanda ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Jan-Paul van de Kerke de ECB Yönetim Kurulunun parasal sıkılaşma eğilimine geçtiğini ve bu durumun büyüme üzerindeki olumsuz etkiyi dengelediğini belirtti.

Van de Kerke, “Bununla birlikte, enflasyondaki artışın önceki dönemlere kıyasla daha sınırlı ve yönetilebilir bir düzeyde kalacağını öngörerek, haziran ve temmuz toplantılarında faiz artışı yapılmasını bekliyoruz, bu durumda mevduat faizi yüzde 2,50’ye yükselecek.” ifadelerini kullandı.

LAGARDE’IN MESAJLARI İZLENECEK

Natixis Avrupa Makro Araştırmalar Başkanı Alain Durre ise ECB’nin enerji fiyatlarının seyri, piyasa bazlı enflasyon beklentileri ve finansal koşullardaki sıkılaşmayı yakından izleyeceğini belirtti.

Durre, şu değerlendirmede bulundu:

“Zayıf büyüme ivmesi göz önüne alındığında ve savaşın haziran ayına kadar sona ereceği varsayımıyla temel senaryomuz, önümüzdeki haziran toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yönündedir. Ardından ECB’nin 2026 yılının geri kalanında faizleri sabit tutmasını bekliyoruz. Lagarde’ın da enflasyon beklentilerini kontrol altına almaya yönelik şahin tonda mesajlar verebileceğini düşünüyoruz.”

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner ise özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin ikinci tur etkiler yaratması halinde faiz artışı ihtimalinin masada kalacağını ifade etti.

Wagner, “ECB’nin kısa vadede faiz oranlarını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak özellikle ikinci dalga etkiler uzun vadede enflasyonu yukarı çekmeye devam ederse faiz artışı ihtimali tamamen ortadan kalkmış sayılmaz. Haziran ayında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki çıkmazın devam etmesi durumunda faiz artırımının gerçekleşme olasılığını hala yüksek görüyoruz.” dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ŞOK'a iPhone13 geliyor!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

