Enerji üretiminde sorun var mı? Bakan Dönmez açıkladı

Son dakika: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik üretimimizin yüzde 60'ını yerli kaynaklardan sağlayabiliyoruz. Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

