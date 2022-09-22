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Enerji üretiminde sorun var mı? Bakan Dönmez açıkladı

22.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik üretimimizin yüzde 60'ını yerli kaynaklardan sağlayabiliyoruz. Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil" dedi.

Enerji üretiminde sorun var mı? Bakan Dönmez açıkladı

Son dakika: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik üretimimizin yüzde 60'ını yerli kaynaklardan sağlayabiliyoruz. Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
enerji
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