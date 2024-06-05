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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 5 yıllık karnesi: Çevreye yaklaşık 1 milyar liralık yatırım

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 15:12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 5 yılda çevreye yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yaptı. Bakanlık, Dünya Çevre Günü mesajında geri dönüşümlere de yer verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 5 yıllık karnesi: Çevreye yaklaşık 1 milyar liralık yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bağlı kurum ve kuruluşlarla çevresel faaliyetler için son 5 yılda yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıldığını ve bunun karşılığında 650 milyon liralık tasarruf sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası"na ilişkin yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Sadece 2023'te 3 milyon metreküp atık su arıtıldı, 767 bin metreküp atık su geri kazanıldı. 854 hektarlık alana 566 bin 638 adet değişik türde fidan dikildi ve 6 bin 233 ton karbon salımı önlendi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında 6 bin 600 ton atığın geri kazanımıyla 5 bin 546 adet ağaç kesiminin önüne geçildi. Kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çevresel faaliyetler için son 5 yılda yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun karşılığında 650 milyon liralık tasarruf sağladık."

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Dünya Çevre Günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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