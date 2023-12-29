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Enerji verimliliğini ihlal edenlere verilecek para cezası yüzde 58,46 artırıldı

29.12.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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Enerji verimliliği kanununda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları yüzde 58,46 artırıldı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji verimliliğini ihlal edenlere verilecek para cezası yüzde 58,46 artırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Enerji verimliliğini ihlal edenler için uygulanacak para cezası yüzde 58,46 artırılacak. Buna göre, uygulanacak idari para cezaları 8 bin 918 lira ile 897 bin 945 lira arasında değişiklik gösterecek.

Enerji verimliliği kanununda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları, 2023 yeniden değerleme seviyesi olan yüzde 58,46 oranında artırıldı.

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897 BİN 945 LİRAYA KADAR CEZA

Buna göre, uygulanacak idari para cezaları 8 bin 918 lira ile 897 bin 945 lira arasında değişiklik gösterecek. Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji verimliliği kanununda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları, 2023 yeniden değerleme seviyesi olan yüzde 58,46 oranında artırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Ceza para enerji
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