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Enflasyon açıklandı, 300 milletvekilinin maaşı 230 bin liraya yükseldi

03.01.2024 14:53 | Son Güncelleme:
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TÜİK, memur ve emekli milyonlarca kişinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Enflasyonun açıklanmasının ardından milletvekili maaşları da zamlandı. Vekiller ne kadar maaş alacak?

Enflasyon açıklandı, 300 milletvekilinin maaşı 230 bin liraya yükseldi

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon oranları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. Enflasyon verilerine göre memur maaşlarına indeksli milletvekili maaşları da yüzde 49,25 oranda zamlanacak. Hem emekli hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 vekilin maaşı, 147 bin liradan 230 bin liraya yükseldi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Meclis'te hem emekli hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekilinin maaşları, memur maaşlarına yapılan oranların açıklamasıyla zamlandı. Hem emekli hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 vekilin maaşı, 147 bin liradan 230 bin liraya yükseldi.

SADECE MİLLETVEKİLİ OLANLARIN MAAŞI 110 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Sadece milletvekili olanların maaşları ise 73 bin 329 liradan, yaklaşık 110 bin liraya yükseldi.

Emekli milletvekillerinin 51 bin 970 lira olan maaşları ise yeni zamla beraber 77 bin 565 lira olacak.

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Enflasyon Milletvekili Zam maaş
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