Enflasyon açıklandı mı? Herkesin beklediği TÜİK enflasyon oranları belli oldu. İşte enflasyon Haziran 2020 verileri!

Uzun süredir gündemi meşgul eden ve herkesin merakla beklediği enflasyon rakamları ile ilgili pek çok tahmin yapıldı. Haziran enflasyon rakamları çalışan, işveren ve emekliler tarafından merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen gelişme yaşandı ve enflasyon rakamları açıklandı. Peki, Haziran enflasyon oranı 2020 yılı için ne oldu? Enflasyon kaç açıklandı? İşte detaylar…

Enflasyon oranı açıklandı

Beklenen gelişme yaşandı ve TÜİK tarafından 2020 Haziran enflasyon açıklandı. TÜFE’de 2020 yılının Haziran ayında bundan bir önceki aya göre %1.13, bir önceki senenin Aralık ayına göre %5.75, bir önceki senenin aynı ayına göre %12.62 ve 12 aylık ortalamaya göre %11.88 artış oldu. Haziran ayı enflasyon için yıllık en düşük artış ise %4.84 oranı ile haberleşme grubunda oldu. Enflasyon oranları açıklamasının ardından vatandaşlar, en düşük ve en yüksek artışın olduğu grupları da merak ediyor. Aylık olarak düşük gösteren yalnızca bir grup oldu. Enflasyon oranı olarak düşük görülen tek grup %1.60 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak belirlendi.