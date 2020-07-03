Enflasyon açıklandı mı? Herkesin beklediği TÜİK enflasyon oranları belli oldu. İşte enflasyon Haziran 2020 verileri!

Uzun süredir gündemi meşgul eden ve herkesin merakla beklediği enflasyon rakamları ile ilgili pek çok tahmin yapıldı. Haziran enflasyon rakamları çalışan, işveren ve emekliler tarafından merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen gelişme yaşandı ve enflasyon rakamları açıklandı. Peki, Haziran enflasyon oranı 2020 yılı için ne oldu? Enflasyon kaç açıklandı? İşte detaylar…
Beklenen gelişme yaşandı ve TÜİK tarafından 2020 Haziran enflasyon açıklandı. TÜFE’de 2020 yılının Haziran ayında bundan bir önceki aya göre %1.13, bir önceki senenin Aralık ayına göre %5.75, bir önceki senenin aynı ayına göre %12.62 ve 12 aylık ortalamaya göre %11.88 artış oldu. Haziran ayı enflasyon için yıllık en düşük artış ise %4.84 oranı ile haberleşme grubunda oldu. Enflasyon oranları açıklamasının ardından vatandaşlar, en düşük ve en yüksek artışın olduğu grupları da merak ediyor. Aylık olarak düşük gösteren yalnızca bir grup oldu. Enflasyon oranı olarak düşük görülen tek grup %1.60 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak belirlendi.
2020 aylık enflasyon oranları özellikle memur maaş zammı ve emekli maaş zammı bekleyenleri oldukça meraklandırıyordu. 2020 enflasyon oranları açıklamasına göre tüketici enflasyonu Haziran ayı için %1.13, yıllık ise %12.62 oldu. Beklenti ise Haziran ayı için %0.70, yıllık %12.14 şeklindeydi. En düşük artışın yaşandığı haberleşme grubunun yanı sıra Haziran enflasyon rakamlarına bakıldığında diğer artışın düşük olduğu gruplar; %6.32 oran ile eğlence ve kültür, %9.74 oran ile ev eşyası ve %10.66 oran ile giyim ve ayakkabı olarak geçti. Enflasyon oranı olarak bir önceki senenin aynı ayına göre en fazla artışın yaşandığı ana gruplar da %22.41 oran ile alkollü içecekler ve tütün, %19.80 oran ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14.95 oran ile konut olarak belirlendi.
Ana harcama gruplarına bakıldığında 2020 Haziran ayı için enflasyon olarak azalış gösteren grup %1.60 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken en az artışı gösteren gruplar da %0.70 oran ile konut, %0.87 oran ile alkollü içecekler ve tütün, %0.97 oran ile çeşitli mal ve hizmetler olarak belirlendi. Ana harcama gruplarında 2020 senesi Haziran ayında artışın en fazla olduğu gruplar da sırasıyla %4.49 oran ile ulaştırma, %2.83 oran ile lokanta ve oteller, %2.45 oran ile eğlence ve kültür oldu.
2020 Haziran ayında endeksteki 418 maddenin 71’inde ortalama olarak fiyat düşüşü yaşanırken 57 maddesinde ise ortalama fiyat değişimi olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatlarında da artış gerçekleşti. Enerji, işlenmemiş gıda ürünleri, tütün, alkollü içkiler ve altın haricinde TÜFE’de 2020 için Haziran ayında bir önceki aya oranla %1.86, bir önceki senenin Aralık ayına oranla %5.72, bir önceki senenin aynı ayına göre %11.95 ve 12 aylık ortalamaya göre %11.42 artış oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum