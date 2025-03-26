Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi, makas yüzde 34,7 oldu

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasaları hareketlendirmiş, dolar kuru 42 TL'ye kadar yükseldikten sonra 38 lira seviyelerine gerilemişti. Piyasalardaki dalgalanma sonrası herkesin gözü enflasyona çevrilmiş durumda. Piyasalardaki dalgalanmaya karşı ekonomi yönetimi bir takım önlemler alırken; 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisinde son rakamlar açıklandı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİ RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayınladı. Rapora göre, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi reel sektör için yüzde 41,1 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI İÇİN GERİLEDİ

Piyasa katılımcıları için ise 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine geriledi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ HANEHALKI İÇİN YÜKSELDİ

12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için ise yüzde 59,3'e yükseldi. Önceki dönemde beklenti yüzde 59,2 seviyesindeydi.

ARADAKİ MAKAS YÜZDE 34,7 OLDU

Piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentisi arasındaki makas ise 34,7 oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükselmiştir.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 3,0 puan artarak yüzde 31,3 seviyesinde gerçekleşmiştir."

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır