“Ev Hacking” Nedir? Bu Yöntemle Kira Geliri Nasıl Elde Edilir?

Konut maliyetini sıfırlayarak kazanca dönüştürmeyi odağına alan "Ev Hacking" son dönemde oldukça sık duyduğumuz bir kavram. Peki bu yöntemle nasıl kira geliri elde ediliyor?
Ev Hacking özünde, satın aldığınız veya kiraladığınız bir mülkün bir kısmında yaşarken, oda, kat veya müştemilat gibi boş kalan diğer kısımlarını başkalarına kiralama işlemidir. Amacıysa mülkün kredi taksitlerini, vergi ve bakım masraflarını tamamen kiracılara ödetmektir.
En yaygın yöntemlerden biri, çok daireli bir bina satın almaktır. Örneğin, iki katlı bir evin üst katında siz yaşarken alt katını kiraya vererek elde ettiğiniz gelirle tüm evin konut kredisi ödemesini karşılayabilirsiniz.
Eğer tek bir daireye sahipseniz, kullanmadığınız boş odaları kiralayarak "paylaşımlı ev" modeliyle de gelir elde edebilirsiniz. Bu yöntem özellikle üniversite bölgelerinde veya beyaz yakalıların yoğun olduğu şehir merkezlerinde yüksek talep gördüğü için sık sık tercih edilmektedir.
Geleneksel uzun süreli kiracı bulmak yerine boş alanı turistik amaçlı kısa süreliğine kiralamak da oldukça popüler bir seçenektir. Bu yöntemle evin bir odasını veya bahçedeki bağımsız bir yeri Airbnb gibi platformlar üzerinden kiralayabilirsiniz.
Bahçeli bir eviniz varsa garajı bir stüdyo daireye dönüştürmek veya bahçeye küçük bir tiny house kondurmak da bu yöntemle değerlendirilebilir. Bu sayede mülkünüzün değerini artırırken pasif gelir akışı sağlayabilirsiniz.
Birçok ülkede yatırım amaçlı gayrimenkul kredileri yüksek faizliyken ikamet amaçlı alınan ilk ev kredileri daha düşük faizli ve düşük peşinatlı olabilir. Ev hacking yaparak, aslında bir yatırım mülkünü yaşayacağınız ev statüsünde daha uygun şartlarla satın almış olursunuz.
Giderleriniz kiracılar tarafından karşılandığında normalde kiraya veya krediye ayıracağınız maaşınız cebinizde kalır. Bu tasarruf, ikinci bir yatırım mülkü almanızı hızlandırır ve finansal özgürlük sürecinizi katlayarak büyütür.