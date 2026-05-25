“Ev Hacking” Nedir? Bu Yöntemle Kira Geliri Nasıl Elde Edilir?

Son dönemin popüler kavramlarından biri de "Ev Hacking". Bu yöntemle kira geliri nasıl elde ediliyor? Tam olarak "Ev Hacking" nedir? Hepsini açıklıyoruz!

Konut maliyetini sıfırlayarak kazanca dönüştürmeyi odağına alan "Ev Hacking" son dönemde oldukça sık duyduğumuz bir kavram. Peki bu yöntemle nasıl kira geliri elde ediliyor?

Temel mantık yaşarken kazanmak.

Ev Hacking özünde, satın aldığınız veya kiraladığınız bir mülkün bir kısmında yaşarken, oda, kat veya müştemilat gibi boş kalan diğer kısımlarını başkalarına kiralama işlemidir. Amacıysa mülkün kredi taksitlerini, vergi ve bakım masraflarını tamamen kiracılara ödetmektir.

Çok üniteli yapılar tercih edilir.

En yaygın yöntemlerden biri, çok daireli bir bina satın almaktır. Örneğin, iki katlı bir evin üst katında siz yaşarken alt katını kiraya vererek elde ettiğiniz gelirle tüm evin konut kredisi ödemesini karşılayabilirsiniz.

Oda kiralama stratejisi de vardır.

Eğer tek bir daireye sahipseniz, kullanmadığınız boş odaları kiralayarak "paylaşımlı ev" modeliyle de gelir elde edebilirsiniz. Bu yöntem özellikle üniversite bölgelerinde veya beyaz yakalıların yoğun olduğu şehir merkezlerinde yüksek talep gördüğü için sık sık tercih edilmektedir.

Kısa süreli kiralama modeli bulunur.

Geleneksel uzun süreli kiracı bulmak yerine boş alanı turistik amaçlı kısa süreliğine kiralamak da oldukça popüler bir seçenektir. Bu yöntemle evin bir odasını veya bahçedeki bağımsız bir yeri Airbnb gibi platformlar üzerinden kiralayabilirsiniz.

ADU kullanımı değerlendirilebilir.

Bahçeli bir eviniz varsa garajı bir stüdyo daireye dönüştürmek veya bahçeye küçük bir tiny house kondurmak da bu yöntemle değerlendirilebilir. Bu sayede mülkünüzün değerini artırırken pasif gelir akışı sağlayabilirsiniz.

Finansal avantajlar ve kredi kolaylığı öne çıkar.

Birçok ülkede yatırım amaçlı gayrimenkul kredileri yüksek faizliyken ikamet amaçlı alınan ilk ev kredileri daha düşük faizli ve düşük peşinatlı olabilir. Ev hacking yaparak, aslında bir yatırım mülkünü yaşayacağınız ev statüsünde daha uygun şartlarla satın almış olursunuz.

Nakit akışıyla finansal özgürlük sağlarsınız.

Giderleriniz kiracılar tarafından karşılandığında normalde kiraya veya krediye ayıracağınız maaşınız cebinizde kalır. Bu tasarruf, ikinci bir yatırım mülkü almanızı hızlandırır ve finansal özgürlük sürecinizi katlayarak büyütür.

