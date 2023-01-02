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Enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? Emekli ve memurlar enflasyon farkını bekliyor!

02.01.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın gelmesiyle binlerce kişi gözünü, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanması beklenen enflasyon oranlarına dikti. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Böylece 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

Enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? Emekli ve memurlar enflasyon farkını bekliyor!

Enflasyon farkı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Temmuz ayından kasım ayına kadar olan enflasyon oranları açıklandı. Son olarak, aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Ocak ayının gelmesiyle enflasyon farkı araştırmaları hız kazandı. Peki enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı enflasyon oranlarının 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor.

Enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? Emekli ve memurlar enflasyon farkını bekliyor!

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2022'nin son 6 aylık enflasyon oranları belli olacak.

Enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? Emekli ve memurlar enflasyon farkını bekliyor!

Bununla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? Emekli ve memurlar enflasyon farkını bekliyor!

Emekli ve memurlara yapılacak zam oranı, enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla belli olacak.

Enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? Emekli ve memurlar enflasyon farkını bekliyor!

2022'de 5 aylık enflasyon farkı 15,11 olarak açıklandı.

Enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? Emekli ve memurlar enflasyon farkını bekliyor!

Asgari ücret 8.500 TL'ye yükseltildi. Şimdi ise gözler emekli ve memur maaşlarında...

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Enflasyon Memur emekli

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