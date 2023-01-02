Enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? Emekli ve memurlar enflasyon farkını bekliyor!

Enflasyon farkı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Temmuz ayından kasım ayına kadar olan enflasyon oranları açıklandı. Son olarak, aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Ocak ayının gelmesiyle enflasyon farkı araştırmaları hız kazandı. Peki enflasyon farklı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı enflasyon oranlarının 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2022'nin son 6 aylık enflasyon oranları belli olacak.

Bununla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Emekli ve memurlara yapılacak zam oranı, enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla belli olacak.

2022'de 5 aylık enflasyon farkı 15,11 olarak açıklandı.

Asgari ücret 8.500 TL'ye yükseltildi. Şimdi ise gözler emekli ve memur maaşlarında...

