ENFLASYON NE ZAMAN açıklanacak, saat kaçta açıklanır? Gözler TÜİK'te! Memur ve emeklilerin zam oranı BUGÜN belli oluyor!

Enflasyon oranı bugün açıklanacak. TÜİK tarafından yapılacak açıklama ile memur ve emekli maaşı zam oranı da belli olacak. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37 olarak açıklanırken, Ağustos ayı için duyurulan rakam yüzde 1,46, Eylül ayı için yüzde 3,08, Ekim ayı için 3,54, Kasım ayı için ise 3,51 olarak duyurulmuştu. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? Gözler, memur ve emeklilerin zam oranının netleşmesini sağlayacak TÜİK enflasyon oranı açıklamasına çevrildi.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları için beklenen gün geldi.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacağı tarihe kısa bir süre kaldı.

Enflasyon verileri bugün (3 Ocak Salı) açıklanacak.

ARALIK AYIN ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verilerinin bugün saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

TÜİK 2022 Kasım enflasyon rakamında 2,88 oranında artış yaşanırken yıllık oran ise %84,39 oldu.

TÜİK enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli ve memur maaşları da şekillenecek.

SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 14.04 oldu.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54

Kasım ayı enflasyonu 3,51

İSTANBUL'DA ARALIK AYI ENFLASYONU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), megakent İstanbul'a ilişkin aralık ayı enflasyon rakamlarını yayımladı.

İstanbul'da aralık ayında Kasım ayına göre, perakende fiyatlar yüzde 2,94, toptan fiyatlar yüzde 3,71 artış gösterdi.

2022'nin tamamında ise perakende fiyatlar yüzde 93 arttı.

