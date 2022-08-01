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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne? Gözler TÜİK'te!

01.08.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022 TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları için geri sayım sürerken vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon oranıyla birlikte kira artış oranları da belli olacak. Söz konusu açıklama binlerce kiracı ve ev sahibini de ilgilendiriyor. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı tarihi...

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne? Gözler TÜİK'te!

Enflasyon oranının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Geçtiğimiz haziran ayında enflasyon oranı aylık yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 olmuştu ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşmişti. Şimdi gözler TÜİK tarafından yapılacak açıklamada. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne? 2022 TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı tarihi ve detaylar haberimizde...

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon oranı binlerce kişi tarafından bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacağı tarih belli oldu. Temmuz ayı enflasyon oranları 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklanacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Enflasyonun temmuz ayında yüzde 2,9 artması bekleniyor.

Ekonomistler ile konuya ilişkin yapılan ankete göre; yıllık bazda enflasyonun yüzde 80,5'e yükseleceği öngörülüyor.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL OLDU?

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrası hakkındaki tahminleri de ölçüldü. Buna göre tahminlere göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 ihtimalle yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 ihtimalle ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış yaşamış olabileceği öngörüldü.

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