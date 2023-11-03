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ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN ALIŞ - SATIŞ 3 KASIM 2023: tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

03.11.2023 08:48 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında son durum TÜİK tarafından açıklanacak olan 2023 Ekim ayı enflasyon oranı öncesi merak edildi. Bilindiği üzere Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri memur ve emekli zammı konusunda belirleyici olacak. Ayrıca açıklanacak olan son veri kira artış oranına da yön verecek. Peki bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte enflasyon oranı öncesi 3 Kasım 2023 Cuma günü altın fiyatları...

ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN ALIŞ - SATIŞ 3 KASIM 2023: tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı öncesi internette araştırılıyor. TÜİK enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak. 3 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte altın fiyatlarında son durum ile canlı takip ekranı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (3 KASIM 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 3 Kasım 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.813,37 TL üzerinden yapan gram altın 1.813,05 liradan alınıyor, 1.813,37 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 12.397,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 12.212,00 liradan alınıyor, 12.397,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.929,72 TL üzerinden yapan yarım altın 5.783,64 liradan alınıyor, 5.929,72 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.964,86 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Kasım itibariyle 2.900,88 liradan alınıyor, 2.964,86 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Kasım günü 11.793,48 TL alış, 12.022,56 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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