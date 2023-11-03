ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN ALIŞ - SATIŞ 3 KASIM 2023: tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı öncesi internette araştırılıyor. TÜİK enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak. 3 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte altın fiyatlarında son durum ile canlı takip ekranı...
Altın fiyatları, 3 Kasım 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.813,37 TL üzerinden yapan gram altın 1.813,05 liradan alınıyor, 1.813,37 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 12.397,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 12.212,00 liradan alınıyor, 12.397,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.929,72 TL üzerinden yapan yarım altın 5.783,64 liradan alınıyor, 5.929,72 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.964,86 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Kasım itibariyle 2.900,88 liradan alınıyor, 2.964,86 liradan satılıyor.
Tam altın 3 Kasım günü 11.793,48 TL alış, 12.022,56 TL satış fiyatından el değiştiriyor.