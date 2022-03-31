Enflasyon oranları netleşiyor! Piyasaya göre yüzde 60’ı aşacak!

Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları 4 Nisan Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu kapsamda AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre, 2022 mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.

“ENFLASYONUN FARKINDAYIZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati petrol fiyatlarının yükseldiğini ve bunun enflasyona olumsuz etki yaptığının farkında olduklarını söyledi. Nebati, enflasyonla mücadelede asla geri adım atmayacaklarını belirtti.

“DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLAYACAK”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yükselen uluslararası gıda ve emtia fiyatlarının etkisinin Türkiye'de de gözlemlendiğini belirterek, "Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor, tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam ediyor" dedi.

Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarı için atılan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden temini ile dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşündüklerini ifade ederek, "Bu yüzden politika faizinde değişikliğe gitmedik, kararların birikimli etkilerini izliyoruz" ifadelerini kullandı.



