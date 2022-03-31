FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enflasyon oranları netleşiyor! Piyasaya göre yüzde 60’ı aşacak!

Enflasyon oranları netleşiyor! Piyasaya göre yüzde 60’ı aşacak!

31.03.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından 4 Nisan pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor. Böylece yıllık enflasyonun yüzde 60'ı aşacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon oranları netleşiyor! Piyasaya göre yüzde 60’ı aşacak!

Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları 4 Nisan Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu kapsamda AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre, 2022 mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.

iStock-1193914644

“ENFLASYONUN FARKINDAYIZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati petrol fiyatlarının yükseldiğini ve bunun enflasyona olumsuz etki yaptığının farkında olduklarını söyledi. Nebati, enflasyonla mücadelede asla geri adım atmayacaklarını belirtti.

“DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLAYACAK”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yükselen uluslararası gıda ve emtia fiyatlarının etkisinin Türkiye'de de gözlemlendiğini belirterek, "Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor, tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam ediyor" dedi.

iStock-1216272505

Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarı için atılan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden temini ile dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşündüklerini ifade ederek, "Bu yüzden politika faizinde değişikliğe gitmedik, kararların birikimli etkilerini izliyoruz" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Dönmez'den yeni açıklama! 'Faturalara yansımayacak'Bakan Dönmez'den yeni açıklama! 'Faturalara yansımayacak'
Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...
3600 ek göstergede tarih belli oldu 3600 ek göstergede tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.