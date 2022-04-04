Enflasyon rakamları artıyor! Gıda fiyatlarında yeni zamlar kapıda

Yılbaşından bu yana gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Hükümetin enfasyonla mücadelesi ve KDV indirimlerine rağmen market ve pazarlardaki fiyatlar cep yakıyor. Ramazan ayı öncesinden ayçiçek yağından, kırmızı ete, şekere bir çok ürüne zam gelmişti. Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda yüzde 61,14 artarak, son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bununla beraber enflasyon oranlarının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. Buna paralel gıda fiyatlarında yeni zamlar gündeme geldi.

Sebze fiyatları cep yakıyor. Vatandaşlar özellikle sebze fiyatlarının çok yüksek olduğundan yakındı. Pazarda 30 TL’ye satılan biber ve patlıcan vatandaşların cebini yaktı. Ramazan ayına girmeden önce biraz yoğunluk olduğunu belirten pazar esnafı bu günlerde müşterinin azaldığını ve sebze hallerinde ürün bulunmadığından pahalılığın düşmediğini vurgulayarak zaman zaman vatandaşlardan da tepki aldıklarını söyledi.

50 YILLIK ESNAF: 'BÖYLE SAKİN SÖNÜK GEÇEN RAMAZAN OLMADI'

Kurulan pazarda özellikle patlıcan ve biberin kilosu dikkat çekti. Kilosu 30 TL olan patlıcan ve biberi 25 TL ile domates, 20 TL ile kabak takip etti.

50 yıllık pazarcı Necmi Okumuş geçen senelerde ki Ramazan ile arada çok fark olduğunu vurgulayarak, “İlk defa bu kadar sakin bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Kimse gelmiyor, gelemiyor. Sebze halinde mal yok. Fiyatların pahalılığı buradan geliyor. Toptan alacağımız ürün yok. Tezgaha gelen vatandaş 2 poşet malzeme alıyor 40 lira 50 lira verip gidiyor. Başka bir şey daha ihtiyacı olsa da alamıyor. Domatesi 22 liraya halden alıyoruz, burada 25’e satıyoruz. Ama çok olsa domates daha ucuz alıp daha ucuz satarız. Ramazan’a girmeden bir gün önce çok iyiydi satışlar. Yoğunluk bayağı vardı, hatta yetiştiremedik. Ama daha sonra pek gelen olmadı. 50 yıllık esnafım ben ama böyle sakin sönük geçen Ramazan daha önce olmadı. Yine de Allah’a şükürler olsun çalışıyoruz” diye konuştu.

MARTTA FİYATI EN FAZLA ONUN FİYATI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.

SÜT VE PEYNİRE DE NİSAN AYINDA ZAM

Gazeteci Murat Çelik, Habertürk'te katıldığı programda Nisan ayında da süt ve peynir fiyatlarına zam geleceğini açıkladı:

Olağanüstü ekonomik koşullar yaşıyoruz. Yılbaşında asgari ücrete zam yapıldığında yüzde elli çok ciddi bir yükseliş olarak görüldü. Asgari ücrete gelen zam eridi. Et fiyatları, peynir fiyatları, şeker fiyatları arttı. Hammadde ve girdiler yükseldiği anda zamlar devam edecek gibi görünüyor. Süt fiyatlarındaki artış Nisan ayına yansıyacak Nisan'ın ilk haftasında peynire de zam gelmesi bekleniyor.

ET FİYATLARINDA ARTIŞ

Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. 27.11.2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29.12.2021 de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Ancak zamla dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken, 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.



