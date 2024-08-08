FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enflasyon Raporu’nun geleneği oldu! 500 TL’lik banknot geliyor mu? Karahan’dan yanıt

Enflasyon Raporu’nun geleneği oldu! 500 TL’lik banknot geliyor mu? Karahan’dan yanıt

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.08.2024 13:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

500 liralık banknot ihtiyacı piyasada günden güne artarken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuya son noktayı koydu. Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında konuşan Karahan bir önceki açıklamasını anımsatarak henüz bir gelişme olmadığını da teyit etmiş oldu. İşte Karahan’ın 500 TL kağıt para basımı için söylediği sözler…

Enflasyon Raporu’nun geleneği oldu! 500 TL’lik banknot geliyor mu? Karahan’dan yanıt

Enflasyondaki yükseliş yüksek paraya olan talebi artırırken ekonomistlerin sürekli olarak dile getirdiği 500 TL’lik banknot basımı bir kez daha gündem oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın 3. Enflasyon Raporu’nda 500 liralık yeni banknot basılıp basılmayacağına ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.

ATM’de nakit para çekiminde yeni dönem ATM’de nakit para çekiminde yeni dönem

"Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu” diyen Fatih Karahan, “Şu anda bunun üzerine söyleyeceğim başka bir şey yok” ifadesini kullandı.

TEKNİK ÇALIŞMA YAPILIYORDU

Bir önceki enflasyon raporunda 500 ve 1000 liralık banknot için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan daha önce duyulmadık bir mesaj gelmiş, teknik analizler ile çalışmalar yapıldığını belirterek “Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
banknot Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami...

Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami...

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

Son dakika: Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı: Kredi ve kredi kartı mesajı: Enflasyon beklentisinde 3 yıllık yoldan sapma yok...

Son dakika: Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı: Kredi ve kredi kartı mesajı: Enflasyon beklentisinde 3 yıllık yoldan sapma yok...

Emekliye yeni maaş sistemi!

Emekliye yeni maaş sistemi!

TCMB Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması

TCMB Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.