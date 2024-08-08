Enflasyon Raporu’nun geleneği oldu! 500 TL’lik banknot geliyor mu? Karahan’dan yanıt

Enflasyondaki yükseliş yüksek paraya olan talebi artırırken ekonomistlerin sürekli olarak dile getirdiği 500 TL’lik banknot basımı bir kez daha gündem oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın 3. Enflasyon Raporu’nda 500 liralık yeni banknot basılıp basılmayacağına ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.

"Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu” diyen Fatih Karahan, “Şu anda bunun üzerine söyleyeceğim başka bir şey yok” ifadesini kullandı.

TEKNİK ÇALIŞMA YAPILIYORDU

Bir önceki enflasyon raporunda 500 ve 1000 liralık banknot için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan daha önce duyulmadık bir mesaj gelmiş, teknik analizler ile çalışmalar yapıldığını belirterek “Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” demişti.