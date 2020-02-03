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Enflasyon sepeti güncellendi (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Bu yıl itibarıyla TÜFE'de 418 madde, 897 madde çeşidi kapsanmaya başlandı - Enflasyon sepetinde, 28 bin 19 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan her ay 553 bin 64 fiyat derlenecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Sepette ocaktan itibaren 418 madde, 897 madde çeşidi dikkate alınırken 28 bin 19 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan 553 bin 64 fiyatın derlenmesiyle enflasyon rakamları belirleniyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için "Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması" (COICOP) dikkate alınarak TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi.

Bu kapsamda, 2020'de TÜFE'de 418 madde ile 897 madde çeşidi kapsanmaya başlandı. Her ay 28 bin 19 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan 553 bin 64 fiyat derlenecek. Uygulama ocak ayı itibarıyla devreye girdi.

- Fiyatların derleme sıklığı ikiye çıktı

TÜFE kapsamında fiyat derleme periyodu, fiyat hareketliliği yüksek ürünlerde daha sık aralıklarla yapılıyor. Fiyat hareketliliğini daha iyi yakalayabilmek için ayda bir defa gerçekleştirilen fiyatların derleme sıklığı ikiye çıkarıldı. Böylelikle aylık 545 bin olan fiyat sayısı yaklaşık 553 bine ulaştı.

Fiyatların derlenme sıklığı, ayda 2 kez, 4 kez ve günlük olmak üzere farklılık gösteriyor. Söz konusu periyotlar, ay içinde meydana gelebilecek fiyat farklılaşmasının yakalanabilmesi amacıyla taze sebze ve meyve, tüp gaz, LPG, futbol maçına giriş ücreti ile seçilmiş gıda ürünlerinde haftada 1 kez, ayda 4 defa olarak belirlendi. Sigaralar, benzin-mazot, altın fiyatlarında günlük, bunların dışında kalan diğer tüm madde çeşitlerinde ayda iki kez derleme yapılacak.

Dana, kuzu, tavuk etleri, süt, yoğurt, beyaz peynir, yumurta, margarin, ay çiçek yağı, zeytin, toz şeker, çay, taze meyve ve sebzelerin fiyatları da ayda 4 kez derlenecek.

(Sürecek)

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