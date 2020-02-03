Enflasyon sepeti güncellendi (2)

2020 yılı için enflasyon sepetine bu yıl davlumbaz ve çocuk taytı girerken, aspiratör ve fotoğraf makinesi sepetten çıkarıldı.

Bu kapsamda ağırlığı artan mal ve hizmetler endeks sepetine dahil edilirken, ağırlığı azalan ürünler sepetten çıkartılıyor. TÜFE sepetinde yer alan ürünlerin sayısı her yıl değişim gösterebiliyor. Her yıl ayrıca endeks sepetinde yer alan ürünler için tanımlar gözden geçiriliyor, piyasada yer alan en güncel tanımlara göre fiyatlar alanda derleniyor. TÜFE tüketim sepeti ve ağırlıkları yıl içinde hiçbir şekilde değişmeden sabit kalıyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için "Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması" (COICOP) dikkate alınarak TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi.

TÜİK ana harcama gruplarının 2020 yılı ağırlıklarına ilişkin listeyi de yayımlandı.

Buna göre söz konusu ağırlıklar gıda ve alkolsüz içecekler için yüzde 22,77, alkollü içecekler ve tütün için yüzde 6,06, giyim ve ayakkabı için yüzde 6,96, konut için yüzde 14,34, ev eşyası için yüzde 7,77, sağlık için yüzde 2,8, ulaştırma için yüzde 15,62, haberleşme için yüzde 3,8, eğlence ve kültür için yüzde 3,26, eğitim için yüzde 2,58, lokanta ve oteller için yüzde 8,67, çeşitli mal ve hizmetler için yüzde 5,37 oldu.

- Fiyat derleme sıklığı arttı

TÜFE kapsamında fiyat derleme sıklığı piyasadaki fiyat gelişimini yansıtacak şekilde yapılıyor. Fiyat hareketliliği yüksek olan ürünlerde daha sık aralıklarla fiyat derleniyor.

2020 yılı TÜFE çalışmaları kapsamında fiyat hareketliliğini daha iyi yakalayabilmek için ayda bir defa yapılan fiyatların derleme sıklığı 2'ye çıkarıldı. Bu çerçevede aylık 545 bin olan fiyat sayısı yaklaşık 553 bine ulaştı.

TÜFE’de fiyatların derlenme sıklığı, ayda 2 kez, 4 kez ve günlük olmak üzere farklılık gösteriyor. Ay içinde meydana gelebilecek fiyat farklılaşmasının yakalanabilmesi amacıyla, taze sebze ve meyve, tüp gaz, LPG, futbol maçına giriş ücreti ile seçilmiş gıda ürünleri haftada 1 kez olmak üzere, ayda 4 defa, sigaralar, benzin-mazot, altın fiyatları günlük, bunların dışında kalan diğer tüm madde çeşitleri ise ayda 2 kez derleniyor.

Gıda ürünlerinden dana eti, kuzu eti, tavuk eti, süt, yoğurt, beyaz peynir, yumurta, margarin, ayçiçek yağı, zeytin, toz şeker, çay, taze meyveler, taze sebzeler için fiyat derleme sıklığı ayda 4 olarak uygulanacak.

(Bitti)

