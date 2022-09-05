Enflasyon sonrası büyük zam! Vergi, harç ve ceza zammı oranı şimdiden yüzde 118’i aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2022 enflasyon verisini duyurdu. TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60'dan yüzde 80,21'e çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81,65'e ulaşacağı yönündeydi. Veriler çekirdek enflasyonda da artışın sürdüğünü gösterdi. Buna göre Ağustos ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 66,08 oldu.

VERGİ, HARÇ VE CAZALARA BÜYÜK ZAM

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1984’den bu yana bir ilki ve tarihi bir rekoru yaşayacağız” diye yorumda bulunarak, “Eylül ve Ekim ayında enflasyon “0” dahi gelse 2022 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 118,92 olacaktır. Bu da önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalara en iyimser tahmin ile yüzde118,92 zam demektir” ifadelerini kullandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI HANGİ VERGİ, HARÇ VE CEZALARI ETKİLER?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Emlak Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Çevre Temizlik Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilim tutarları ve benzerleri, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Veraset ve İntikal Vergisi: İstisnalar, Cumhurbaşkanının yetkisi yok.

Veraset ve İntikal Vergisi: Tarife matrahları, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Damga Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Harçlar, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Vergi Usul Kanunundaki Cezalar, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Kabahatler Kanununa tabi İdari para cezaları, Cumhurbaşkanının yetkisi yok.

Araç Muayene Ücretleri, Cumhurbaşkanı ancak beş yılda bir %20 oranında artırma veya eksiltmeye yetkilidir.

Trafik Cezaları, Cumhurbaşkanının yetkisi yok.



