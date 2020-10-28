Enflasyon tahmini açıklandı... 2021 asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret belli oldu mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yüzde 8,9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,1 seviyesine yükselttiklerini açıkladı. Uysal, döviz kuruna istinaden yaptığı açıklamada, 'Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşma yaşanabilir orta vadede normalleşme göreceğiz, seviye için tahmin ve hedefimiz yok' dedi. Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2021 asgari ücret zammı ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı. 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacağını merak eden asgari ücretli çalışanlara Merkez Bankası tahmini enflasyon oranının açıklandığını belirtelim. Asgari ücretli çalışanların maaşlarını belirleyecek olan oran vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon oranı tahminine göre 2021 asgari ücret miktarı nedir?