FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enflasyon tahmini açıklandı... 2021 asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret belli oldu mu?

Enflasyon tahmini açıklandı... 2021 asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret belli oldu mu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2021 asgari ücret zammı ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2021 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.

Enflasyon tahmini açıklandı... 2021 asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret belli oldu mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yüzde 8,9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,1 seviyesine yükselttiklerini açıkladı. Uysal, döviz kuruna istinaden yaptığı açıklamada, 'Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşma yaşanabilir orta vadede normalleşme göreceğiz, seviye için tahmin ve hedefimiz yok' dedi. Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2021 asgari ücret zammı ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

2021 asgari ücret zammı ne kadar

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı. 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacağını merak eden asgari ücretli çalışanlara Merkez Bankası tahmini enflasyon oranının açıklandığını belirtelim. Asgari ücretli çalışanların maaşlarını belirleyecek olan oran vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon oranı tahminine göre 2021 asgari ücret miktarı nedir?

2021 asgari ücret belli oldu mu

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları memur ve emeklilerinkinden farklı olarak belirleneceği için, asgari ücretli çalışanlar; 2021 asgari ücret ne kadar oldu, 2021 asgari ücret belli oldu mu sorularının cevabını arıyor. Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etmiş ve tahmini enflasyon oranını açıklamıştı. Peki 2021 asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zamları her yıl olduğu gibi Aralık ayında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenecek. 2021 Ocak ayı itibari ile asgari ücret zamlı olarak verilmeye başlanacak. Asgari ücretle çalışanların maaşlarını belirleyen enflasyon oranı kararı Aralık ayı sonunda net olarak verilecek. 2021 Ocak ayı itibariyle zamlı olarak asgari ücret verilmeye başlanacak ve 2021 Aralık ayına kadar zamlı verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Irak'a domates ihracatı yeniden başladıIrak'a domates ihracatı yeniden başladı
Bekçilik sınav tarihleri açıklandıBekçilik sınav tarihleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
O ilimizden müjde geldi! Taşı toprağı altın
O ilimizden müjde geldi! Taşı toprağı altın
Bayraktar açıkladı! İşte SİHA'ların yerlilik oranı
Bayraktar açıkladı! İşte SİHA'ların yerlilik oranı
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Bakan duyurdu! Başvurular başladı
Bakan duyurdu! Başvurular başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
Kısa çalışma uzatılacak mı? Kanun Teklifi'nde önemli gelişme!
Kısa çalışma uzatılacak mı? Kanun Teklifi'nde önemli gelişme!
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmekte fiyat artacak
Ekmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'doğum yardımı' açıklaması
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'doğum yardımı' açıklaması
Irak'a domates ihracatı yeniden başladı
Irak'a domates ihracatı yeniden başladı
Enflasyon tahmini açıklandı... 2021 emekli maaşları ne kadar olacak? 2021 emekli maaşları belli oldu mu?
2021 emekli maaşları ne kadar olacak?
Yıl sonu enflasyon oranı tahmini açıklandı... 2021 memur maaşları ne kadar olacak? 2021 memur maaşları belli oldu mu?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
104 bin TL’lik ayakkabı, fuara damga vurdu
1 ayda yapıldı!104 bin liradan satıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.