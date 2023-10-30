FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enflasyon üzerinde emekli zammı ve EYT SGK’yı zora soktu! 2024’te 3’e katlanacak: Her 100 liraya 25 lira…

Enflasyon üzerinde emekli zammı ve EYT SGK’yı zora soktu! 2024’te 3’e katlanacak: Her 100 liraya 25 lira…

30.10.2023 09:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu yılki açığının, başlangıçta 59.2 milyar lira öngörülmesine rağmen 113.3 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. SGK'nın gelecek yılki açığının ise bu yılki seviyeyi 3'e katlayarak 385.7 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Bütçeden SGK'ya gelecek yıl 1.5 trilyon lira transfer edilecek. SGK'daki açığın nedeni ile refah paylı emekli zammı ve EYT olarak görülüyor.

Enflasyon üzerinde emekli zammı ve EYT SGK’yı zora soktu! 2024’te 3’e katlanacak: Her 100 liraya 25 lira…

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2024 yılı bütçesi belli oldu. 2023 yılı bütçe gelir gider hedefleri de revize edildi. Başlangıçta SGK’nın 2023’teki gelirlerinin 1 trilyon 478.9 milyar, giderlerinin 1 trilyon 538.1 milyar lira olması, 59.2 milyar lira açık vermesi ve 582.5 milyar lira bütçe transferi öngörüldü.

En düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak En düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak

ASGARİ ÜCRET ZAMMI PRİM GELİRİNİ OLUMLU ETKİLEDİ

Bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında asgari ücrete yapılan artışlar SGK’nın prim gelirlerini olumlu etkiledi. En düşük emekli aylığı bu yıl önce 3.500 TL’ye, daha sonra da 7.500 TL’ye çıkartıldı. Kök aylığı ile 7.500 TL arasındaki farklar Hazine’den karşılanıyor. Ayrıca emeklilere yapılan ikramiyelerin parası da hazineden ödeniyor. Hazineden bu şekilde gelen desteklerin de etkisiyle SGK’nın yıl sonu gelirlerinin 2 trilyon 91.7 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

iStock-1333228193

EYT VE EMEKLİ ZAMMI İLE GİDER TAHMİNİ YÜZDE 43 AŞTI

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ancak Ocak ve Temmuz aylarında emekli aylıklarına enflasyonun üzerinde yapılan refah zammı ile 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanların emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında yaş şartının kaldırılması nedeniyle giderler başlangıçta öngörülen tahminleri yüzde 43 oranında aşarak 2 trilyon 205 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

0x0-son-dakika-emekli-ve-memur-zammi-belli-oldu-iste-yeni-rakamlarla-beraber-meslek-meslek-yeni-memur-maaslari-tablosu-1641202120785

AÇIK 2024’TE 3’E KATLANACAK

SGK’nın gelirlerinin gelecek yıl yüzde 58 oranında artarak 3 trilyon 300.9 milyar liraya, giderlerinin ise yüzde 85 oranında artarak 3 trilyon 686.5 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Bunun sonucunda SGK’nın açığının yüzde 240 artarak 385.7 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. 2022 yılında 680.4 milyar lira olan emekli aylığı ödemelerinin bu yıl sonunda 1 trilyon 442.3 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilirken, gelecek yıl da 2 trilyon 670.2 milyar lira olması öngörüldü. 2022 yılında 283.2 milyar lira olan sağlık giderlerinin bu yıl sonunda 544.7 milyar liraya ulaşması, gelecek yıl da 851.3 milyar lira olması öngörüldü.

TÜRK LİRASI (219)

BÜTÇE TRANSFERİ 1.5 TRİLYON LİRA

SGK’nın ana gelir kaynağını sigortalı çalışanlardan dolayı alınan prim gelirleri oluşturuyor. 2008 yılından beri devlet de toplanan her 100 liralık prime karşılık SGK’ya 25 lira katkıda bulunuyor. Devlet ayrıca kök aylıkları ile en düşük emekli aylığı arasındaki farkın karşılanması, emeklilere bayramda yapılan ikramiye ödemeleri, SGK’ya görev olarak verilen faturalı ödemeler, vergi iadesinin yerine emeklilere yapılan “ek ödemeler” ve SGK’nın açığının karşılanması için her yıl bütçeden kaynak transfer ediyor.

TÜRK LİRASI (318)

BÜTÇE AÇIĞININ YÜZDE 57'SİNİ OLUŞTURACAK

2022 yılında 389.9 milyar lira olan SGK’ya yapılan bütçe transferinin bu yılın sonunda 909.1 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilirken, 2024 yılında da 1 trilyon 512.9 milyar lira olması bekleniyor. 2024 yılında bütçedeki toplam harcamalar 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe açığı ise 2 trilyon 652 milyar lira olacak. Buna göre SGK açığı, toplam bütçe harcamalarının yüzde 14’ünü, bütçe açığının ise yüzde 57’sini oluşturacak.

TÜRK LİRASI (303)

Rakamlardaki nominal artışlara rağmen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ile karşılaştırıldığında 2023 yıl sonundaki SGK giderlerinin 2021 yılının altında olduğu görülüyor. SGK giderlerinin GSYH’ya oranı 2021’de yüzde 8.8 iken, 2022’de yüzde 6.8’e geriledi, bu yılın sonunda yüzde 8.7 olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise büyüme hedeflere uygun gerçekleşirse bu oran yüzde 9.0 olacak.

SGK’nın açığının GSYH’ya oranı ise 2021 ve 2022’de binde 3 iken, 2023’te binde 4, 2024 yılında da binde 9 olması öngörülüyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
ABD Doları (DXY) endeksi güçlü mü?ABD Doları (DXY) endeksi güçlü mü?
SASA’nın teknik ve trend analizi: Doğalgaz fiyatları arttıSASA’nın teknik ve trend analizi: Doğalgaz fiyatları arttı
Anahtar Kelimeler:
sgk Türk lirası

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.