Enflasyon ve yüksek fiyatlar tasarrufa yöneltti! İşte birikimlerinizi artırmanızın yolları

Yüksek enflasyon nedeniyle pek çok kalemde peş peşe zamlarla karşılaşan vatandaşlar parasının değerini korumak için çeşitli yatırımlarla tasarruf etme yöntemini tercih ediyor. Peki birikimleri artırmanın yolundaki engeller neler ve hangi detaylara dikkat edilmeli, işte detaylar...

Insider’ın haberine göre tasarruf sahipleri yüksek faizden yararlanmak yerine genellikle birikimlerini daha verimsiz kullanmayı tercih ediyor.

HESAPLARI AYRI TUTMAYA DİKKAT EDİN

Verimli bir artış için tasarruflarınızla günlük harcamalar için kullandığınız hesapların ayrı olması gerekli.

Günlük harcamalarla ayrı olduğunda hesabın daha yüksek getirili vadeli hesaplarda kullanılması kolaylaşabilir.

BANKA KARTI OLMAYAN HESAP AÇIN

Insider'e göre, banka kartı olmayan bir birikim hesabı açmak harcamalarınızı kısıtlamak için yararlı olabilir.

MEVDUAT HESAPLARINI İNCELEYİN

Yatırım yapmak isteyenlerin en çok kullandığı yatırım araçlarından biri de vadeli mevduat hesapları. Mevduat hesaplarında getirileri daha yüksek seçenekleri de kontrol etmelisiniz. Bankalar en yüksek getirili mevduatlara girebilmek için özel şartlar oluşturabilir.

DÜZENLİ TASARRUFUN ÖNEMİ

Tasarrufların en önemli tarafı sürekli olarak devam edebilmektir. Birikim katkınızı tek seferde yapmanız gerektiğini düşünmeyin. Miktarı zaman içinde istikrarlı bir şekilde artırabilirsiniz. Başarılı bir şekilde tasarruf etmenin anahtarı tutarlılıktır.







