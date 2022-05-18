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Enflasyona karşı 3 büyük hamle geliyor! Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

18.05.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşın enflasyona karşı korunması için atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak gayrimenkul sektöründe yaşanan sorunların çözümü için düşük faizli kredi desteği sunan hükümet bu kez de tarım sektörü için harekete geçti. Çiftçinin elektrik faturasının hafifletilmesi için üç önemli çalışma yapılacağı kaydedildi. Elektrik faturalarının 6 aylık periyotta ödenmesi, sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapılması ve temel girdilere daha yüksek destek verilmesi söz konusu.

Enflasyona karşı 3 büyük hamle geliyor! Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

Pandemi ile başlayan süreçte enflasyon tüm dünyanın sorunu haline gelirken tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışa son olarak Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş büyüme tahminlerini bir bir aşağı çekti. Her fırsatta dile getirilen ‘vatandaşımızı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz’ parolası ile hareket eden hükümet, enflasyona karşı yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

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Sabah’ta yer alan haberde tarım sektörünün sorunlarının hızla çözülerek üretimin artırılmasına ilişkin yapılan çalışmalara hız verilirken, çiftçilerin elektrik faturalarının hafifletilmesi ve rahatça ödenebilmesine ilişkin üç önemli çalışma yapılıyor. Buna göre tarım sektörünün sorunlarının çözülmesi için üç konu gündeme geldi.

HASATTAN SONRA ÖDEME

Tarım sektörü ve AK Parti tabanının son dönemdeki en önemli taleplerinden biri çiftçilerin elektrik borçları ile ilgili oldu. Tarımla uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi yönündeki talepler üzerine çalışma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın organizatörlüğünde elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapıldı.

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Bu kapsamda elektrik bedellerinin her ay yerine 6 aylık periyotlarla alınması gündeme geldi. Dağıtım şirketlerinin bu durumda, belli bir oranda düşük faiz uygulaması taleplerinin olduğu da belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bakanlık ve dağıtım şirketleri arasında protokol yapılması bekleniyor.

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İNDİRİMLİ ELEKTRİK

Tabandan gelen bir başka talep ise sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapılması yönünde. Ancak dağıtım şirketleri buna sıcak bakmıyor. Bütçeye maliyetinin de oldukça yüksek olacağı hesaplanıyor. Ayrıca indirimli elektrik için yasa değişikliği de gerekiyor.

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DESTEKLERİN HIZLANDIRILMASI

Desteklerin azaltılarak, temel girdilere daha yüksek destek verilmesi çalışması bir süredir devam ediyor. Bunun hızlandırılarak hayata geçirilmesi isteniyor. Aksi takdirde "hükümet destekten vazgeçti, azalttı" gibi endişelerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.


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