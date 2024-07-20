Enflasyondaki düşüş sonrası Merkez Bankası'ndan sürpriz gelir mi? Ekonomistlerin tamamı o rakamda birleşti!

Türkiye'de tüketici fiyatları Haziran ayında aylık yüzde 1,64 arttı, yıllık enflasyon aynı dönemde yüzde 71,60 olarak kaydedildi. Verilere göre aylık enflasyon geçen yılın Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise sekiz ay sonra ilk kez düşüş kaydetti. Aylık enflasyonun yüzde 1.64 açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimalleri de konuşulmaya başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan faiz indirimi haberlerine temkinli yanıt geldi. AA Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tamamı da Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağında birleşti.

YÜZDE 50 BEKLENİYOR

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. 2 ekonomist ise yıl sonu tahmininde bulunmadı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.